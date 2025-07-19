Носить пуш-ап в 50 лет зазорно? Что ответили Бондарчук, Штурм Меньшовой

Недавно телеведущая Юлия Меньшова резко высказалась о 50-летних женщинах. Она заявила, что те, кто надевает пуш-ап и идет «качать попу» в спортзал, конкурируют с молодыми, но в этой гонке проиграют. NEWS.ru выяснил, что ответили звезды и психологи Меньшовой.

Что сказала Юлия Меньшова

Юлия Меньшова привела в качестве примера себя. «Когда женщина за 50, я сейчас говорю о себе, надевает пуш-ап-лифчик, обтягивающее короткое платье, демонстрирующее невероятную красоту ног, делает себе попу или идет ее качать в фитнес-зале — для меня это смешно. Если она конкурирует с 20-летними, счастливая конкуренция не состоится. Она проиграна заранее, что бы ты ни делала. Все равно 20-летние натуральны, а ты — нет», — заявила Меньшова.

После того как вышло интервью с дочерью режиссера, кто-то поддержал Меньшову, другие осудили ее за эйджизм. Некоторые напомнили о неудачной пластике ее матери актрисы Веры Алентовой. По мнению таких пользователей Сети, у ведущей травма после экспериментов родительницы.

Юлия Меньшова откровенно рассказывала в 2021 году в интервью Надежде Стрелец, что сама делала инъекции «гиалуронки» в течение трех-четырех лет раз в год, подкалывала носогубные складки. По ее словам, она увидела, что ее лицо становится тяжелее. Поэтому Юлия отказалась от инъекций.

Для поддержания красоты Меньшова, по ее словам, обратилась к очень болезненным скульптурирующим массажам и хорошим уходам. Сейчас, как рассказала актриса, она смирилась, что все равно постареет, но будет делать это красиво. Меньшова утверждает, что приняла свой возраст и не будет уже как 20-летние, потому что ничего для этого еще не придумано.

Юлия Меньшова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В 2020-м Меньшова в интервью woman.ru дала саркастический совет тем, кому исполнится скоро 50 лет, что лучше делать: «Если возраст в вашем паспорте приближается к 50, а вы все еще чувствуете себя девочкой — обнажайтесь. Короткие юбки и облегающие глубокие декольте максимально подчеркнут вашу молодость и вызовут завистливый вздох окружающих. Иногда собирайте на голове два кокетливых хвостика — это выглядит так мило и трогательно. Не забывайте также о максимально ярком макияже. Сдержанные краски не для вас. Иначе кто-нибудь может не заметить, что вы еще ого-го! Этого никак нельзя допустить!»

Что звезды ответили Юлии Меньшовой

Многие звезды не согласны с Меньшовой. Они считают, что для публичного человека важно хорошо выглядеть: ходить в спортзал, ухаживать за собой, и это все не про конкуренцию с 20-летними. 56-летняя журналист Светлана Бондарчук высказалась в Telegram-канале.

«Я сама слежу за собой, и мне нравится хорошо выглядеть. Для публичного человека это уважение к аудитории и, надеюсь, правильный пример. И не нужно забывать, что быть привлекательной для своего мужчины тоже важно, по крайней мере для меня. И самой нравиться себе в зеркале или влезать в платье 20-летней давности — великое счастье. Вообще, мы давно живем в мире, где каждый человек может существовать в соответствии со своими представлениями о прекрасном, а женщины если уж не поддерживают друг друга, то хотя бы не порицают», — написала Светлана.

Актриса Наталья Рудова не поняла, почему в сторону женщин, которые хотят выглядеть моложе, столько хейта. «Больше всего меня убивает то, с какой ненавистью и завистью женщина кидается на другую женщину! Хотя женщина должна быть на стороне женщины… Но нет… Уважаемая, если вы хотите стареть — старейте на здоровье! А если кто-то из девочек хочет быть девочкой, это их право. Зачем кого-то осуждать?» — написала у себя в соцсетях Наталья.

Блогер Виктория Боня, которая не скрывает своих пристрастий к пластике и инъекциям, посоветовала Меньшовой посмотреть, как прекрасно выглядят 62-летняя Деми Мур и 69-летняя Крис Дженнер после пластики.

Наталья Штурм Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Наталья Штурм тоже поддержала 50-летних. «Уход за собой, форма одежды — это не конкуренция с молодыми, отнюдь. Есть женщины с внутренней свободой. К таким отношу себя и я. Мне все равно, кто что подумает и какой смысл придаст моему стилю. Я люблю себя такой, я радую себя прежде всего. У меня отличная фигура — и грех это скрывать», — сказала Штурм.

Что думают психологи о высказывании Юлии Меньшовой

Психолог Юлия Осмачкина сказала NEWS.ru, что высказывания Меньшовой могут свидетельствовать как о травмах от восприятия пластики матери, так и о ее собственном «подростковом бунте», который она переживает в более позднем возрасте.

«Здесь можно рассмотреть сразу несколько факторов. Возможно, это незакрытый вопрос — травма с неудачной пластикой ее матери Веры Алентовой. Обида за то, что женщина так стремилась стать моложе, но специалисты испортили ее внешность. Возможно и такое, что сейчас Юля хайпует. Бывает, что женщина проживает свой пубертат и бунт в гораздо старшем возрасте, чем подростковый. Раньше ей приходилось быть „хорошей девочкой“ и „угождать“, теперь же она идет против толпы и самоутверждается», — считает эксперт.

Психолог напомнила, что Меньшова была воспитана в классических традициях, где «качать попу» и носить «короткие платья» было почти неприемлемо в возрасте за 50. Эксперт посоветовала принять себя. «Каждый живет так, как хочет. Это вопрос принятия себя. И чем больше есть непринятия себя, своего возраста, тела, тем кринжовее выглядят эксперименты над собой», — резюмировала Осмачкина.

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