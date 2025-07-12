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12 июля 2025 в 19:01

«Выглядит смешным»: Меньшова высказалась о скрывающих свой возраст женщинах

Юлия Меньшова назвала стремящихся казаться моложе женщин неуверенными в себе

Юлия Меньшова Юлия Меньшова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущая Юлия Меньшова в интервью Aleko раскритиковала женщин, которые, перешагнув 50-летний рубеж, стремятся выглядеть моложе и пытаются конкурировать с молодыми. По ее словам, такое поведение говорит не о красоте, а о неуверенности в себе и нежелании принять возраст.

Если ты пытаешься конкурировать с 20-летними, роскошно выглядеть — это принимается <…> замечательно. Я и сама стремлюсь хорошо выглядеть. Но если начинается конкуренция, пытаться быть моложе, чем ты есть на самом деле, — мне кажется, это всегда выглядит смешным, — заявила Меньшова.

Актриса подчеркнула, что ухоженность и стремление хорошо выглядеть — естественны и уместны. Однако, по ее мнению, попытки выдавать себя за гораздо более молодую женщину свидетельствуют о проблемах с самооценкой.

Ранее журналистка Ксения Собчак вызвала обсуждение в соцсетях своим необычным образом на мероприятии — она появилась в сапогах испанского бренда ABRA, дизайн которых имитирует пластиковые пакеты с ручками. Пользователи сети иронично сравнили ее обувь с «пакетами из пакета с пакетами».

Юлия Меньшова
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