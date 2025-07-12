В Сети высмеяли новый образ Собчак с «пакетами» на ногах Ксения Собчак вышла в свет в сапогах, имитирующих пакеты с ручками

Журналистка и блогер Ксения Собчак пришла на одно из мероприятий в сапогах испанского дизайнера и основателя бренда ABRA Абрахама Переса, которые имитируют пакеты с ручками, что сразу вызвало обсуждение в Сети. Один из пользователей Instagram (деятельность в РФ запрещена) высмеял бывшего кандидата в президенты России и сравнил ее образ с пакетами, где хранятся другие пакеты.

Видимо, Ксения нашла два одинаковых пакета в пакете с пакетами, — сказал один из пользователей.

Ранее сын Ксении Собчак Платон неожиданно высказал свое мнение о новом видео матери, назвав его фигней. Этот эпизод попал в кадр во время съемок, после чего Собчак поделилась ситуацией со своими подписчиками в Telegram-канале.

До этого журналистка с юмором отнеслась к своему праздничному образу на 9 Мая. В социальных сетях появились фотографии, где Собчак демонстрирует необычный головной убор крупного размера темно-фиолетового цвета. Сама журналистка признала, что результат получился далеким от первоначальной задумки. По ее словам, аксессуар напоминал одновременно свеклу по цвету и салатницу с оливье по форме. В своем посте она уточнила, что использовала вещи от Prada и Dries van Noten, сопроводив публикацию изображением традиционного новогоднего салата.