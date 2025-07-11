«Опять новую фигню выпустила»: сын Собчак раскритиковал мать за контент

Сын Ксении Собчак Платон назвал фигней новый ролик блогера, об этом журналистка сама сообщила в своем Telegram-канале. На опубликованном видео ребенок неожиданно раскритиковал контент матери прямо во время съемок.

Опять новую фигню выпустила, — сказал Платон.

Ранее журналистка бросила необычный вызов сенатору от Свердловской области Александру Высокинскому, предложив ему пройти тест на распознавание контента, созданного нейросетями. Она предложила посмотреть пять видеороликов и определить, какой из них был сгенерирован искусственным интеллектом. Этот вызов стал ответом Собчак на инициативу политика вводить общественные работы за репост фейковой информации.

До этого Ксения Собчак высказала предложение о законодательном запрете браков для мужчин моложе 30 лет. По ее мнению, до достижения этого возраста представители сильного пола психологически не готовы к серьезным семейным отношениям, и им не стоит вступать в брак официально. Эта позиция вызвала широкое обсуждение в социальных сетях. В частности, ее раскритиковал депутат Виталий Милонов.