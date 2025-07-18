Вторая Захарова? Что известно о новой солистке Большого театра Шуваловой

Балерина и дочь бывшего зампреда правительства Игоря Шувалова Мария Шувалова стала солисткой Большого театра. Она дебютировала на его сцене в 2017 году, начав танцевать в кордебалете. Сейчас ее можно увидеть в балете «Анюта». Что известно о Шуваловой и как о ней отзывался Цискаридзе — в материале NEWS.ru.

Кто такая Мария Шувалова

Мария — старшая из детей председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова. Балерина рассказывала Voice, что ее не баловали и говорили, что всего нужно добиваться упорным трудом. По словам Шуваловой, она была гиперактивным ребенком.

«Как-то раз, когда мне было три с половиной года, у нас в гостях была Ирина Винер. Она обратила внимание на мою подвижность, „встряхнула“ меня, осмотрела и сказала: „Подъем хороший. Девочку берем“. Так я начала заниматься гимнастикой. Но эти занятия не захватывали меня целиком. Мне хотелось больше музыки, красоты, волшебной сказки. Всё это было в балетных спектаклях, которые показывали по „Культуре“. Когда начинался балет, я бежала к телевизору, представляла себя на сцене, пыталась что-то повторять», — вспоминала Шувалова.

В девять лет Мария поступила на подготовительные курсы Московской государственной академии хореографии (МГАХ).

Через два года Шувалову зачислили в это учебное заведение при Большом театре, где она отучилась восемь лет. Она вспоминала, что ей приходилось вставать в 7 утра, чтобы к 9 приехать на учебу.

«Сейчас танцовщики могут снять репетицию на смартфон. Пересмотрел и увидел, где тебе плечо опустить, пятку вывернуть. Когда я училась в младших и средних классах, у меня был такой кнопочный телефончик, куда были записаны 3 песни и 2 видео (смеется). Я даже не думала, что можно самой себя корректировать, снимая на камеру», — говорила Шувалова.

Мария Шувалова Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Как Мария Шувалова попала в Большой театр

В 2017 году Мария окончила академию и была принята в труппу Большого театра. В марте 2025-го она дебютировала в качестве солистки в балете «Анюта», где исполнила главную партию, которую ранее танцевала Екатерина Максимова.

Мария говорила, что ей пришлось готовиться в кратчайшие сроки. По ее словам, на проработку образа и техники у нее были рекордные 6 недель. «Где-то в середине февраля Махар Хасанович Вазиев, наш художественный руководитель, подозвал меня к себе и сказал выучить эту партию. Сначала я даже не поверила. Пришла домой, поставила запись. Меня пугали: тебя будут сравнивать с великой Екатериной Максимовой, которая блистала в этой роли в фильме-балете», — отмечала Шувалова.

Что писали о Шуваловой в Сети

Видеозапись с ее танцем попала в Сеть и вызвала бурные обсуждения. Шувалова назвала критику неконструктивной и нездоровой, а хейт в Сети — спланированной акцией, срежиссированным спектаклем, в котором участвовали иноагенты.

«Человек из балетной среды, который делает себе имя на хейте молодых балерин, ни разу не танцевавший ни главной, ни сольной партии, с чужой подачи начинает настоящую атаку. Ее затем подхватили другие, в основном так называемые иноагенты. Жаль осознавать, что все это — один из этапов большой и грязной игры, затеянной даже не против меня, и мое выступление — лишь повод. Уверена, в скором времени мы узнаем режиссеров этой кампании», — сказала Мария.

Мария Шувалова Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Хореограф Николай Цискаридзе признался в интервью Лауре Джугелии на YouTube, что это он привел Марию в Московское хореографическое училище и хорошо знает артистку. По его мнению, Мария — талантливая девушка, просто партия в балете «Анюта» — не для нее.

«Я знаком с этой девочкой с ее детства. Я с ней за ручку пришел на поступление в Московское хореографическое училище. У коллектива есть руководитель балета, Махар Вазиев, пусть он сядет и ответит. Он поставил человека в спектакль, который ей не подходит вообще. Потому что у каждого из нас есть габарит. Ты, как артист балета, должен понимать, что в этом балете такие-то поддержки, элементы. Люди должны друг другу подходить просто по весовой категории, по внешнему виду, по росту. Он ставит человека, который, считаю, не сможет сделать этого, заведомо специально делает», — объяснил Цискаридзе.

Какое отношение имеет Игорь Шувалов к балету

В июне 2025-го Игорь Шувалов был избран главой попечительского совета МГАХ, где когда-то училась его дочь. Вместе с другими членами они определили главные цели развития учебного заведения на два года. В их числе: вывести академию на новый уровень преподавания, повысить ее международный имидж и провести реконструкцию здания.

«Выпускной концерт Московской государственной академии хореографии на сцене Большого — это всегда событие. Преемственность поколений — основа любой профессиональной школы. Сегодня мы увидели на сцене первый выпуск, подготовленный под руководством выдающейся примы Светланы Захаровой. Уверен, они составят в будущем основу труппы Большого театра, других великих театров, и мы увидим творческое становление новых прим и солистов», — заявил Шувалов.

С начала нулевых он был членом попечительского совета при Большом театре. В июле 2018 года было принято решение, что все чиновники будут выведены из его состава. Тогда же избрали нового председателя совета — президента-председателя правления банка ВТБ Андрея Костина.

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