Губерниев и Буланова признались, как их дразнили в школе Комментатор Губерниев рассказал, что в школе его называли Губошлепом

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, что в школе его обзывали Губошлепом, сообщает LIFE.ru. В разговоре с изданием он уточнил, что сначала обижался, но справиться с негативными эмоциями ему помогла девочка из средней школы, которая поддержала будущего журналиста.

Старшеклассники меня звали: «Губошлеп — губами шлеп-шлеп». Сначала я обижался, но потом ко мне подошла девочка из восьмого класса — роскошная Анжела. Она сказала: «Не слушай ты этих бестолочей, наступит время — и все они захотят прильнуть к твоим классным губам». Это вселило в меня уверенность, и я продолжал идти своей дорогой, гордо неся звание губошлепа всея Руси, — сказал Губерниев.

Эстрадная певица Татьяна Буланова рассказала изданию, что одноклассники дразнили ее Булкой или Булочкой. По ее словам, прозвище, созвучное с фамилией, ее не обижало.

В школе было прозвище Булка, Булочка. Это созвучно моей фамилии. Я совсем не обижалась на такое, — сказала Буланова.

Ранее психолог Кирилл Хломов заявил, что страх, плохое настроение, а также пониженная мотивация к учебе могут сигнализировать о том, что ребенок страдает от буллинга в школе. По его словам, родителям важно объяснить детям, что при любых проблемах нужно обращаться за помощью к взрослым.