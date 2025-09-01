День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 14:15

Губерниев и Буланова признались, как их дразнили в школе

Комментатор Губерниев рассказал, что в школе его называли Губошлепом

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, что в школе его обзывали Губошлепом, сообщает LIFE.ru. В разговоре с изданием он уточнил, что сначала обижался, но справиться с негативными эмоциями ему помогла девочка из средней школы, которая поддержала будущего журналиста.

Старшеклассники меня звали: «Губошлеп — губами шлеп-шлеп». Сначала я обижался, но потом ко мне подошла девочка из восьмого класса — роскошная Анжела. Она сказала: «Не слушай ты этих бестолочей, наступит время — и все они захотят прильнуть к твоим классным губам». Это вселило в меня уверенность, и я продолжал идти своей дорогой, гордо неся звание губошлепа всея Руси, — сказал Губерниев.

Эстрадная певица Татьяна Буланова рассказала изданию, что одноклассники дразнили ее Булкой или Булочкой. По ее словам, прозвище, созвучное с фамилией, ее не обижало.

В школе было прозвище Булка, Булочка. Это созвучно моей фамилии. Я совсем не обижалась на такое, — сказала Буланова.

Ранее психолог Кирилл Хломов заявил, что страх, плохое настроение, а также пониженная мотивация к учебе могут сигнализировать о том, что ребенок страдает от буллинга в школе. По его словам, родителям важно объяснить детям, что при любых проблемах нужно обращаться за помощью к взрослым.

Дмитрий Губерниев
Татьяна Буланова
знаменитости
детство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актриса Немоляева рассказала о самочувствии после операции
Россиянам рассказали о новой хитрой схеме мошенников с «Финуслугами»
«Надеюсь, посадят на всю жизнь»: знакомая убитой на Алтае — об обвиняемом
Кошмарят порты часами: НАТО не успевает поставлять оружие ВСУ — всё в труху
Экс-депутат Рады предрек новые зачистки на Украине после смерти Парубия
Врач за деньги вызывал у пациентов язву, чтобы те избежали армии
Юноша закрутил роман с 83-летней бабушкой одноклассницы
Мясников рассказал, кто сможет прожить до ста лет
Финляндия проводит учения с США в 70 км от России
«Огневая связка»: стало известно, что осложняет освобождение Покровска
Возрастных украинских военных переводят в штурмовики
Сальма Хайек: страсть, талант и сила мексиканской актрисы
В российском городе запретили надевать хиджабы в школу
Песков заявил, что отдельного общения Путина и Алиева пока не было
Актриса Калашникова объяснила, почему ее сын учится онлайн
Политолог рассказал, почему Индия и Китай сблизились
Медсестре выплатят $31 тысячу из-за поведения коллеги
Овощной конфитюр: рецепт томатной пасты на зиму «Красный бархат»
Ким Чен Ын выехал в Пекин на спецпоезде
Воры спрятали драгоценности на €10 млн в трусах
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.