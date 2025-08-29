Психолог назвал признаки жертвы школьного буллинга

Страх, плохое настроение, а также пониженная мотивация к учебе могут сигнализировать о том, что ребенок страдает от буллинга в школе, заявил «Москве 24» психолог Кирилл Хломов. Родителям важно объяснить детям, что при любых проблемах нужно обращаться за помощью к взрослым.

Дети могут сильно пугаться того, что сделали что-то нехорошее, неподходящее, поэтому боятся об этом рассказывать, чтобы не казаться плохими. Ребенку нужно сказать: «Если тебя будет что-то беспокоить или покажется, что происходит что-то неприятное тебе, ты можешь обратиться за помощью», — посоветовал Хломов.

Он добавил, что среди других тревожных сигналов — отказ ребенка выполнять домашние задания и нежелание идти в учебное учреждение. В случае, если ребенок подвергается травле, можно также обратиться к школьному психологу и учителям.

Ранее детский психолог Ольга Бочкова заявила, что буллинг может вызвать у ребенка боли в животе и тревожность, а также снизить самооценку и привести к агрессии. По ее словам, родителям не следует оставлять ребенка одного с этой проблемой.