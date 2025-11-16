Развод с Абрамовым, имущество на 10 млрд, сын: как живет певица Алсу

Певица Алсу поделилась в своем Instagram-аккаунте (деятельность в РФ запрещена) редкими фотографиями со своим девятилетним сыном Рафаэлем. Как живет артистка после развода с бизнесменом Яном Абрамовым, сколько требует за свои выступления?

Как сейчас живет Алсу

Алсу показала подписчикам своего повзрослевшего сына. Мальчик пришел вместе с артисткой на репетицию, снимал процесс на планшет и подпевал под любимый трек.

«Самый большой поклонник Евы Власовой и нашей совместной песни „Табу“ уже вовсю готовится к маминому концерту. Не пропускает репетиции», — подписала публикацию Алсу.

Поклонники певицы обратили внимание, что Рафаэль заметно повзрослел. В комментариях ему предсказали карьеру на сцене, а сама артистка подтвердила, что видит у сына музыкальные способности. Пользователи также спрашивали, почему она не раскрывает лицо ребенка. Алсу объяснила свое решение стремлением сохранить личное семейное пространство.

Также стало известно, что Алсу значительно повысила стоимость своих выступлений на частных мероприятиях после развода с Абрамовым, ее ценник вырос на 3 млн рублей. До расторжения брака приглашение певицы на праздник обходилось в 2 млн рублей.

В новые условия также входит обязательная оплата перелета бизнес-классом и предоставление автомобиля премиум-класса, такого как Mercedes-Maybach. Певица требует, чтобы за рулем находился только опытный водитель мужского пола. Дополнительным условием является бронирование номера категории люкс, причем в соседнем номере должен размещаться ее личный охранник.

Развод с Абрамовым

Алсу рассказала журналистам, что всю жизнь была под опекой. Сначала ее оберегал отец, а после певицу буквально передали в руки Абрамова, «который точно так же носил ее на руках».

«И точно так же я себя чувствовала как за каменной стеной. Все вопросы были закрыты: быт, персонал — все что угодно. Да, в какой-то момент я перестала много работать, перестала гастролировать. Я родила двух дочерей, они погодки. Ну конечно, и Ян не хотел, чтобы я работала», — отметила Алсу.

Абрамов не запрещал супруге работать, но сама артистка считала, что профессиональная деятельность может нарушить семейную идиллию. При этом супруг девушки не хотел, чтобы она выступала на корпоративах, не понимая, зачем ей это нужно, ведь у нее и так все есть. За 18 лет брака Алсу дала лишь два сольных концерта.

По словам артистки, она приближалась к разводу постепенно. В жизни с экс-супругом, как отметила Алсу, присутствовали «разные моменты», которые ее не устраивали и на которые она «пыталась закрывать глаза».

Брак Алсу и Абрамова официально распался 27 августа 2024 года по решению Пресненского суда Москвы. В ноябре состоялось слушание о разделе имущества. В конце апреля 2025-го стало известно, что экс-супруги достигли мирового соглашения в Савеловском суде Москвы по имущественному спору, продолжавшемуся почти год.

Некогда семейная пара делила имущество, стоимость которого превышает 10 млрд рублей. В состав активов входят квартиры, загородные дома, автомобили, парковочные места и доли в компаниях. Певица отозвала свой иск, хотя изначально она отвергала компенсацию в размере 2,5 млрд рублей и предложение о мировом соглашении.

