Год со смерти Светличной: как выглядит ее могила, что с наследством актрисы

Год назад 16 ноября умерла актриса Светлана Светличная. Ее называли секс-символом советского кинематографа. Однако прощание с артисткой прошло скромно в Доме кино, почти никто из коллег не пришел проводить ее в последний путь. В каком состоянии сейчас могила кинозвезды на Троекуровском кладбище, кому досталась московская недвижимость и бриллианты артистки — в материале NEWS.ru.

Деменция и «Альцгеймер» Светличной

Актриса умерла 16 ноября 2024 года от сердечно-сосудистой недостаточности на фоне рака ротоглотки. Последние годы жизни она провела в психиатрической больнице. Еще в 2021 году состояние ее здоровья сильно ухудшилось. Врачи диагностировали глубокую деменцию, а также болезнь Альцгеймера.

Ранее Светлана Афанасьевна неоднократно становилась героиней скандальных ток-шоу, где жаловалась на своих родственников. По ее словам, они якобы пытались захватить имущество, а саму актрису довести до смерти. Сын Алексей Ивашов, невестка Ольга и внучка Мария называли слова артистки ее собственными болезненными фантазиями.

Скандалы на похоронах Светличной

Церемония прощания со Светличной состоялась 20 ноября 2024 года в Доме кино. Возле гроба находились сын и внучка. Из коллег пришли немногие — народный артист России Александр Панкратов-Черный, вице-президент Гильдии актеров Борис Токарев, народная артистка РСФСР Людмила Зайцева, актер Валерий Баринов.

Большой резонанс вызвало появление на прощании артисток телешоу Алены Кравец и Анны Калашниковой. Последняя заявила со сцены, что один секс-символ ушел (Светличная), но остался другой (сама Калашникова). «Уходит целая эпоха: от секс-символа секс-символу хочу сказать эти слова — эта легенда, эта яркая женщина навсегда останется в нашей памяти», — заявила Анна.

Эти слова вызвали возмущение поклонников покойной звезды фильма «Бриллиантовая рука», воспринявших их как неуместный самопиар Калашниковой.

Цветы на могиле актрисы Светланы Светличной на Троекуровском кладбище в Москве Фото: NEWS.ru

Родственники похоронили актрису в ее любимом черном платье. В ноги положили шляпку. Некоторые СМИ раскритиковали близких актрисы за то, что похоронили ее без посмертного грима и в простом гробу.

Поставят ли памятник на могиле Светлане Светличной

Светличную похоронили на Троекуровском кладбище. Рядом находятся могилы композитора Вячеслава Добрынина, актрисы Анастасии Заворотнюк, актера Валентина Гафта, певицы Тамары Миансаровой и других ушедших деятелей культуры.

Корреспонденты NEWS.ru побывали у могилы Светличной. Захоронение выглядит скромно, но аккуратно. Памятник пока не установлен.

Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина сообщила NEWS.ru, что родственники Светличной недавно убирали могилу Светланы Афанасьевны. Хотя сын артистки, по словам Гущиной, болеет — из-за проблем с ногами с трудом передвигается.

«Света не забыта родственниками, не заброшена. Да, в годовщину смерти памятных мероприятий не планируется, но обязательно состоятся позже на ее день рождения — 15 мая. Тогда и установят памятник. Он уже заказан, наполовину оплачен. Дело в том, что есть распоряжение по Москве, что памятники можно устанавливать с 15 мая по 15 октября», — уточнила собеседница.

Родственники Светличной пока не раскрывают информацию о том, как будет выглядеть памятник, добавила Гущина. По ее словам, они хотят, чтобы его открытие стало большим событием для поклонников актрисы. Семья устанавливает монумент на собственные средства, самое деятельное участие принимает брат актрисы, резюмировала директор актерской Гильдии.

Внучка актрисы Мария Ивашова рассказала NEWS.ru, что собирается 16 ноября прийти на могилу бабушки и почтить ее память.

Что стало с наследством

Как выяснил NEWS.ru, Светличная оставила скромное наследство. В кино в последние годы она почти не снималась, в театре не служила.

Светлана Светличная Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

СМИ писали о якобы имевшихся у актрисы нескольких квартирах и коллекции бриллиантов, однако это оказалось выдумкой. Приятельствовавший со Светланой Афанасьевной актер Иван Николаев поделился с NEWS.ru, что у нее была единственная квартира — неподалеку от станции метро «Новоясеневская». Когда Светличная заболела, сын с ее согласия продал эту жилплощадь. Добавив деньги, приобрел для нее квартиру недалеко от своего места жительства — большей площади и в новом жилом комплексе. Он сделал это для того, чтобы иметь возможность ухаживать за матерью. В новой жилплощади, по словам Николаева, была большая кухня, оборудованная гардеробная и отдельная спальня.

Слухи о якобы дорогих ювелирных украшениях Светличной оказались фейком.

«Откуда бриллианты у Светланы Афанасьевны Светличной, советской актрисы?! Она что, Галина Брежнева?» — возмутился Иван Николаев, комментируя информацию.

Внучка артистки стоматолог Мария Ивашова поделилась с NEWS.ru, что квартиру Светличной в новом комплексе семья продавать не стала. «Конечно, нет (не продаем). А зачем? Просторная хорошая квартира. Это все, что от нее (от бабушки) осталось», — резюмировала Мария Ивашова, тем самым подтвердив, что никакого другого крупного имущества Светлана Светличная за свою жизнь не накопила.

