Вдова Добрынина раскрыла, чего боялся Николаев

Телеведущий Юрий Николаев испытывал сильный страх перед госпитализацией, но при этом регулярно проходил медицинские обследования, сообщила вдова музыканта Вячеслава Добрынина Ирина на церемонии прощания в комментарии NEWS.ru. По ее словам, несмотря на вредную привычку в виде курения, артист отказывался ложиться в больницу.

Он так боялся больницы. <…> Во-первых, он курил. Он говорил: «Хоть я к своим ложусь, они мне делают там какие-то снисхождения там по поводу курева». Но в больницу, говорит, не лягу. Так вот он все время проверялся, — сказала Ирина.

Ранее певица Пелагея в ходе траурной церемонии заявила о фундаментальном влиянии телеведущего на ее профессиональное и личное развитие. Артистка подчеркнула глубокую признательность и привязанность к коллеге, пообещав вечно хранить о нем светлую память и охарактеризовав его как знаковую фигуру в истории российского телевизионного вещания.

Кроме того, режиссер Виктор Бурмистров в траурной речи подчеркнул исключительность Николаева, заявив о невозможности найти ему полноценную замену на телевидении. По его оценке, артист обладал редким даром устанавливать личный контакт с аудиторией через программу «Утренняя почта», становясь для зрителей близким человеком, чья энергия заряжала их на весь предстоящий день.