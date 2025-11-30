Сын Шиловского произнес трогательную речь у гроба отца

На церемонии прощания с известным актером и режиссером Всеволодом Шиловским его сын Павел произнес трогательную речь, передает корреспондент NEWS.ru. Он отметил, что родители были в браке 50 лет, и выразил сожаление, что его мама не получила таких почестей, как отец.

Родители прожили в браке 50 лет, жаль, что у мамы не было таких почестей. Если бы не мама, папы такого, каким вы его знаете, не было бы, — произнес Павел.

Ранее на церемонии прощания народный артист России Андрей Соколов назвал Шиловского «папой Севой». По его словам, Шиловский был мудрым и простым в общении человеком. Артист, по мнению актера, всегда входил в любой дом с улыбкой. Коллеги и знакомые Всеволода Шиловского не могут сказать о нем ничего плохого.

До этого президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Шиловского. Глава государства отметил талант и неординарность артиста.