«Какой у меня классный муж!». История любви Юрия и Элеоноры Николаевых

4 ноября умер телеведущий, народный артист России Юрий Николаев. Причиной кончины стал рецидив онкологического заболевания. В последние годы Юрий Александрович тяжело болел. Он не раз заявлял, что только поддержка жены Элеоноры и врачи помогают ему держаться. Брак Николаева длился более полувека. Где встретились будущие супруги, через какие испытания прошли, как Элеонора будет жить без мужа — в материале NEWS.ru.

Кем была первая жена телеведущего Николаева

Николаев был женат дважды. Сначала будущий телеведущий сочетался браком с однокурсницей по ГИТИСу Галиной. Супруги переехали жить к ее родителям. Они вместе ходили на лекции, репетировали, мечтали об актерском будущем. Тем не менее пара вскоре развелась.

Николаев никогда не рассказывал о причинах развода и не говорил плохих слов в адрес бывшей жены. При этом он не поддерживал с Галиной каких-либо отношений.

«Помню, как-то она позвонила и мы долго разговаривали, даже договорились, что еще раз созвонимся и потом встретимся. Я положил трубку и подумал: „А зачем нам встречаться? Какая цель?“. Я не набрал, она тоже. У нее своя жизнь, она вышла замуж. У меня — своя», — объяснял Николаев.

Где телеведущий Николаев встретил вторую жену

Второй женой Николаева стала Элеонора, дочь джазового музыканта Александра Грависа и сестра актера Рональда Грависа. Юрий дружил с Рональдом, который был его однокурсником по ГИТИСу. Впервые Николаев увидел Элеонору, когда ей было 14 лет. Тогда он не обратил внимания на девочку-подростка.

Спустя несколько лет, когда Элеонора подросла и поступила в финансовой институт, они случайно встретились в автобусе. Николаев посмотрел на стройную девушку со светлыми локонами уже другими глазами.

Юрий Николаев с супругой Элеонорой Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Они стали встречаться, а через два года — в 1975-м — сыграли свадьбу. Торжество было скромным, у жениха не было денег даже на шампанское. Пришлось одалживать их у свидетелей.

Телеведущий вспоминал в интервью, что родителям Элеоноры сначала не понравился выбор дочери. Им казалось, что муж-актер — это несерьезно. Позже они приняли Юрия в семью.

Почему жена Элеонора не ревновала телеведущего Николаева

Ввиду того что программа «Утренняя почта» пользовалась большим успехом у зрителей, Николаеву предстояло пройти первое испытание — славой. Поклонницы буквально преследовали харизматичного ведущего. Они писали письма, звонили домой, а самые настойчивые караулили у подъезда дома и возле телецентра «Останкино». Тем не менее поклонницы не смогли разрушить семью кумира.

«Я, честно говоря, не очень ревнивый человек. Но у меня очень хорошая интуиция. Если что-то чего-то (была бы реальная измена), то разговор бы состоялся. Дальше уже выводы надо было бы делать», — подчеркивала супруга Николаева.

Коллега телезвезды Владимир Березин в интервью NEWS.ru выразил мнение, что Элеонора всегда проявляла мудрость и терпение.

«Ляля (так называют Элеонору друзья семьи. — NEWS.ru) с пониманием относилась к тому, что поклонницы его (Юрия) любили, осаждали, писали письма. Она рассматривала это как часть его работы и популярности. Что лучше: если твой муж работает слесарем и его никто не знает и не любит, или звезда, все признаются ему любви? Умная жена, предполагаю, скажет: „Какой у меня классный муж! Его все хотят, а он любит меня и принадлежит мне“», — сказал Березин.

Юрий Николаев на концерте «Звездный юбилей Юрия Николаева», посвященном его 70-летию Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Жена Элеонора прощала слабости телеведущему Николаеву

Более серьезной проблемой, чем толпы поклонниц, стала алкогольная зависимость Николаева. Ему часто предлагали выпить, и он не отказывался, в чем признавался сам.

«Очень быстро такие одолжения превратились в пагубную привычку. Супруга находила меня через друзей и увозила пьяного домой, страшно переживала, плакала. Каждый раз, протрезвев, я корил себя за ее слезы, но ничего не мог с собой поделать…» — писал Николаев в книге «Здесь все по-честному».

Элеонора ходила с ним к врачам, клала на лечение в клиники, брала больничный, когда он уходил в запои, чтобы быть рядом и удерживать от выпивки. Николаев рассказывал, как ему наливали спирт даже медсестры, когда он ходил в поликлинику на уколы. Это заметила Элеонора и очень ругалась.

Однажды ведущий пришел пьяный на пятничный эфир. За этот проступок его на полгода отстранили от работы, но вернули по просьбам зрителей.

«Перед Новым годом — кажется, это был 1978-й — Сергей Георгиевич (Лапин, руководитель Гостелерадио СССР. — NEWS.ru) меня вызвал и сказал: „Меня замучили телезрители письмами и звонками с вопросом, куда ты исчез из эфира. В общем, берись за ум и с нового года приступай“», — рассказывал Николаев в интервью NEWS.ru.

По словам Березина, Элеонора прощала супругу все эти мужские слабости.

«Она ему помогала, и благодаря ей он вынырнул из этого болота. Юра для нее был как ребенок. А она для него — и боевая подруга, и жена, и любовница, и мама», — отметил Березин.

Юрий Николаев в своей квартире в Москве Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Как вдова Элеонора будет жить без телеведущего Николаева

Березин отмечал, что Элеонора часто ездила с мужем на съемки, так как была финансовым директором его продюсерской компании «ЮНИКС». Она исключила из близкого круга Николаева всех пьющих друзей. Супруга также привила ему любовь к лыжному спорту.

Николаевы так и не стали родителями. «То, что у нас нет детей, — наша большая беда. Никаких абортов мы не делали. Просто пока я пил, Ляля предохранялась. А потом уже не получалось (зачать ребенка). Пытались как-то исправить это положение. Но в те годы у медицины не было таких возможностей, как сейчас», — отмечал Николаев.

Детей супругам заменили племянники Николаева. Незадолго до смерти телеведущий переписал свой загородный дом в Истре на детей сестры Татьяны — Ольгу и Романа.

В 2007 году врачи диагностировали телеведущему онкологию кишечника. Они выявили болезнь благодаря Элеоноре, которая настояла на диспансеризации мужа. Николаев неоднократно проходил лечение. В последние годы он редко появлялся на публике.

В июле 2024-го Николаев пришел на премьеру картины «Водитель-олигарх» вместе с женой. На красной дорожке он заявил NEWS.ru, что посетил мероприятие из-за коллеги — режиссера фильма, телеведущего Алексея Пиманова, который взялся за комедии.

Владимир Березин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Элеонора все годы была возле Юры, как часовой у Вечного огня. Огонь горит, ему поклоняются, а она стоит и охраняет его. Не вмешивается, не дает огню погаснуть. Это очень точное определение по отношению к их дуэту. Теперь она проводит Николаева в последний путь. Сейчас ей очень трудно», — резюмировал Березин.

Николаева похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище.

