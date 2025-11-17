«Больно смотреть»: что знаменитости говорят о «Звездах под капельницей»

Недавно прошла премьера первого выпуска телешоу «Звезды под капельницей», в котором известные российские личности пытаются побороть свои зависимости. Что о проекте и его участниках говорят знаменитости и пользователи Сети?

Участниками антиалкогольного реалити стали балерина Анастасия Волочкова, шоумен Никита Джигурда, блогеры Рома Желудь, Диана Астер и Габар (Александр Гамбаров), рэп-исполнительница Анна Михеева, известная под псевдонимом Хофманнита, актриса Евгения Осипова и телеведущая Маша Малиновская.

Блогер и модель Мария Погребняк выразила сожаление в адрес Анастасии Волочковой, которая стала участницей нового проекта. В своём Telegram-канале Мария с сочувствием отметила, что некогда «гордость русского балета» теперь страдает от алкогольной зависимости.

Танцовщица покинула проект практически сразу. Погребняк пожалела балерину, которая когда-то со скандалом ушла из Большого театра и лишилась карьеры.

«Для меня этот выпуск не был смешным. Это чистая трагедия. Главной героиней, конечно, стала Анастасия Волочкова. <…> Самое тяжелое — наблюдать отрицание проблемы. Настю буквально трясло, но она списывала это на „завистливых людей“. А уход объяснила отсутствием балетного станка… Мне бесконечно жаль Анастасию. Вспоминаю ее в расцвете: невероятная красота, шарм, грация. Она сводила с ума, была гордостью русского балета. И больно смотреть, во что это превратилось сейчас», — поделилась модель.

Бизнесвумен обратила внимание на то, что в трудную минуту никто не поддержал артистку, а теперь она находится в «плачевной» ситуации.

Советский и российский актер Стас Садальский также возмущен проектом. Звезда фильма «О бедном гусаре замолвите слово» считает, что таким шоу не место в сетке отечественного телевидения.

«Подходит больше другое название: „Звезды спились“. Печально-омерзительное телеогнище! Почти все персонажи яркие. Волочкова в привычном состоянии — вдрызг — одна шоу делает, только продержалась недолго. Ну и Джигурда, само собой, ушел за ней. Перлы героев под мухой не успевал записывать. Давно я так горько не смеялся! Волочкова ночью захотела замуж за Желудя и еще много чего непристойного. А вы смотрели?.. Остались осадок и чувство неловкости за тех, кто на экране. Не могу никого из них осудить. Наверняка пошли на эту позорную Голгофу от нищеты и жажды славы», — написал он в своем личном Telegram-канале.

Шоумен Гоген Солнцев также выразил недовольство.

«Жаль, что на психически больных людях кто-то думает, что можно сделать рейтинг… Но этих горбатых только могила исправит», — отметил он.

По словам шоумена, гораздо больше людей нуждаются в профессиональной помощи.

«У нас половина шоу-бизнеса на принудительно-карательном лечении должна находиться! Начнем от Розы Сябитовой с ее маниакальной нимфоманией до аптечной наркоманки Даны Борисовой. Всех в лечебницу!» — заключил Солнцев.

Телеведущая Яна Чурикова провела прямой эфир, в котором также обсудила проблему зависимостей у знаменитостей и публичное освещение их лечения.

«Кризис форматов я ощущаю давно, потому что уже ничего нового нельзя придумать, и уже вся телевизионная индустрия пляшет сама вокруг себя: как еще выше и круче развлечь зрителя», — начала она.

По ее словам, авторы проекта на громких именах пытаются сделать рейтинги. «В этом плане мне очень нравится подход „Пятницы“ — они возвели принцип форматности на уровень сюра, и у них сейчас показывают „Звезды под капельницей“. Это прям вот уровень стеба, который мы заслужили, потому что звезды везде. Давайте покажем дно какое-нибудь, как и звезды, и обычные люди выбираются из каких-то жестких ситуаций», — заявила Чурикова.

Кто поддержал проект и его участников

Певица Ирина Круг убеждена, что, если проект способствует преодолению зависимости у знаменитостей, его следует транслировать.

«Если там людей лечат и помогут им встать на какой-то путь хороший, я думаю, что это необходимо, потому что сейчас огромная проблема — алкоголизм. <…> Если там людям хотят помочь, мне кажется, нужно помогать в плане показывать это», — говорит вдова знаменитого шансонье.

Интернет-пользователи также выражают сочувствие участникам.

«Понятно, что очередное шоу, но все же познавательное»; «А мне нравится шоу. Задета очень важная тема — алкоголизм. Многие люди сталкиваются с этой проблемой либо наблюдают за близкими людьми, которых коснулась эта беда»; «Вот пусть молодежь и смотрит, как это все происходит, какие причины, у всех разные жизненные обстоятельства», — делятся зрители мнением.

