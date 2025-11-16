Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Умерла 21-летний блогер Ира Небога: причины, рак, потеря части черепа

Ира Небога Ира Небога Фото: Социальные сети
Блогер Ира Небога (настоящее имя — Ирина Антонова) из Новокузнецка скончалась в возрасте 21 года после продолжительной борьбы с раком. Что о ней известно?

Из-за чего умерла Небога

В публикации, которая появилась от имени Небоги в Telegram-канале, говорится, что блогера не стало в субботу, 15 ноября, в 22:25 по московскому времени. Примерно в это же время в канале появился призыв молиться «за всех, кто сейчас болеет».

«Я сражалась до последнего, но вчера меня не стало. Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете. <…> Попрощаться со мной вы сможете на следующей неделе, точную информацию дам позже», — говорится в сообщении.

В 16 лет Антоновой диагностировали саркому Юинга — злокачественную опухоль скелета. Блогер открыто рассказывала о борьбе с онкологией и призывала подписчиков не опускать руки, несмотря на тяжелый диагноз. Ирина прошла 12 курсов химиотерапии, столько же лучевой терапии и обширную операцию, после которой в течение трех лет находилась в ремиссии.

В 2024 году, как сообщила Небога, болезнь вернулась — опухоль была обнаружена в черепе, после чего ей потребовалась сложная операция.

«В 20 лет, год назад, я пошла на обследование, как обычно, после трех лет ремиссии, все было прекрасно, чувствовала себя супер. Но на обследовании выяснили, что у меня восьмисантиметровое образование в голове, точнее в черепе. Врачи приняли решение об операции, которую успешно провели. Но ямку на голове оставили. Почему? В первую очередь для того, чтобы в будущем провести необходимую терапию, если она потребуется», — рассказывала блогер в интервью aif.ru.

Ира Небога Ира Небога Фото: Социальные сети

Чем известна Небога

Небога прославилась в соцсетях рассказами о своей болезни. Она не стеснялась своего состояния и делилась подробностями жизни, давала советы и подбадривала тех, кому сейчас тоже тяжело. У Ирины было 1,2 млн подписчиков в TikTok.

«Я решила вести блог, когда мне стукнуло 16 лет, тогда я в первый раз заболела. И в первый раз показала себя новую в соцсетях: как я лежу без волос на кровати. Меня тогда побрили, вот в голову и пришла гениальная идея — шутить про свой недуг», — объяснила девушка.

Несмотря на все сложности, Небога до последнего надеялась, что ей удастся победить болезнь. Антонова мечтала выздороветь и жить полноценной жизнью.

«Я хочу быть здоровой! И очень хотелось бы показать себя миру — вот бы меня заметили и признали. Поэтому надеюсь, что в ближайшие годы получится выздороветь, и вы меня увидите где-нибудь и скажете: „Да, у нее получилось“. И это будет очень круто», — признавалась Ирина.

