16 ноября 2025 в 13:06

Налет БПЛА, удар по жилому дому в Волгограде: как ВСУ атакуют РФ 16 ноября

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
По данным Минобороны РФ, в ночь на 16 ноября средства ПВО уничтожили 57 беспилотных летательных аппаратов. Из-за удара ВСУ в Волгограде загорелся жилой дом. После атаки БПЛА более 60 тыс. жителей Запорожской области остались без света. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.

Почти 60 украинских дронов атаковали регионы России в ночь на 16 ноября

Дежурные силы ПВО в ночь на 16 ноября сбили 57 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись сразу семь регионов страны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 15 ноября 2025 года до 07:00 16 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — подчеркнули в Минобороны.

Так, 23 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Самарской области, 17 — над территорией Волгоградской области, по пять — над территорией Саратовской и Ростовской областей. Кроме того, по три дрона было уничтожено над Курской и Воронежской областями. Один беспилотник ПВО сбила над Брянской областью.

ПВО С-400 ПВО С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за удара ВСУ в Волгограде произошел пожар в жилом доме

Пожар возник в многоквартирном доме по улице Кропоткина в Волгограде в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению очага возгорания в доме по адресу Кропоткина, 1», — указал он.

Ранее три человека пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Волгоградскую область. Андрей Бочаров отметил, что жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах подверглись ударам. В результате происшествий было повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

В Самарской области прогремели взрывы

Telegram-канал SHOT передал, что серия взрывов прогремела в Новокуйбышевске Самарской области, предварительно, сработала ПВО. Местные власти и Минобороны РФ не комментировали информацию.

Как рассказали SHOT местные жители, всего было слышно до восьми взрывов над городом, в небе видны яркие вспышки, запустилась сирена воздушной опасности. Сведений о пострадавших не поступало.

Дрон ВСУ атаковал машину мирного жителя Белгородской области

В результате атаки беспилотника на автомобиль в селе Новая Таволжанка пострадал местный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Мужчине диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения, но он отказался от госпитализации. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«За медицинской помощью в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, который пострадал в результате атаки дрона на автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и осколочные ранения», — сказано в публикации.

В Шебекинском округе зафиксированы новые повреждения частных домов после атак дронов, добавил губернатор. В селе Мешковом возник пожар кровли, а в Муроме повреждены окна и входные группы двух домов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Более 60 тысяч жителей Запорожской области остались без света после атак ВСУ

Накануне в Запорожской области зафиксировали новые атаки на объекты энергосистемы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, в результате обесточенными остались 66 тысяч абонентов в Васильевском и Токмакском районах. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Противник не прекращает массированную атаку БПЛА по прифронтовым районам области. Зафиксирована очередная атака по критической инфраструктуре. <…> Всего 66 тысяч абонентов Васильевского и Токмакского районов отключены от электроснабжения», — сказано в публикации.

