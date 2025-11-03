Военэксперт ответил, почему РФ стала чаще атаковать ВПК Украины «Кинжалами»

Россия наращивает удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по ВПК Украины, чтобы замедлить и предотвратить передачу западного вооружения украинской армии, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, при выборе целей ВС РФ сосредоточены на местах сборки беспилотников и аэродромах.

«Кинжалы» применяются сейчас с той целью, чтобы ослабить поставки вооружения и ослабить потенциал киевского режима, особенно с точки зрения беспилотников и авиации, — объяснил Дандыкин.

Военэксперт также отметил, что рост числа массированных ударов с применением ракет «Кинжал» говорит о наличии запасов этого оружия. Среди главных преимуществ «Кинжалов» он выделил возможность поражать объекты на большой глубине.

Применение «Кинжалов» говорит о том, что у нас есть запас. Это очень дорогое удовольствие. Дорогая ракета, это гиперзвук, это мощь. Они проникают на большую глубину, если где-то там, на глубине, работает ВПК. Особенно это важно для аэродромных дел: она пробивает все укрытия, где хранятся самолеты. Они там есть, на Западной Украине еще с советских времен остались. Соответственно, это объекты газового хранилища, которые тоже находятся на глубине, — подытожил Дандыкин.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские войска ударили ракетами «Кинжал» по аэродромам и ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ. ВС РФ также поразили предприятия военной промышленности и объекты газоэнергетического комплекса Украины.