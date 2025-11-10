«Благоприятная ситуация»: военэксперт о новых возможностях российской армии

Российские силы могут уничтожить оставшиеся украинские системы противовоздушной обороны, заявил NEWS.ru военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, ВСУ не хватает боеприпасов для эффективного отражения ударов ВС РФ.

Сейчас сложилась для нас очень благоприятная ситуация: из-за нехватки ракет украинское небо во многом открыто. Спикер командования ВВС Украины полковник [Юрий] Игнат сказал, что Россия полностью поменяла тактику, и последний удар был комбинированным: «Герани», крылатые ракеты, и, самое главное, было большое количество гиперзвуковых ракет «Кинжал». Это связано с тем, что у нас есть возможность выводить из строя системы ПВО, так как у Киева не хватает ракет. Мы можем сделать небо Украины практически открытым, если грамотно сработает наша разведка и мы отработаем по оставшимся действующим комплексам, — поделился Кнутов.

Он подчеркнул, что российские удары фактически лишат Киев возможности отражать атаки ВС РФ с помощью ЗРК Patriot, так как Германия поставляет IRIS-T, а Норвегия — NASAMS. По словам военэксперта, у ВСУ серьезные проблемы, поэтому активность российских ударов по военно-промышленному комплексу, объектам энергетики и логистическим узлам возросла.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании приобрести у США 27 зенитных ракетных комплексов Patriot. Он также выразил надежду, что европейские союзники окажут Киеву поддержку в виде систем противовоздушной обороны.