Названы возможные шаги российской армии после освобождения Красноармейска

После Красноармейска (Покровска) российская армия может освободить Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку, а также Красный Лиман, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он также не исключил, что РФ усилит продвижение в Харьковской и Сумской областях.

Я думаю, что придется после Красноармейска идти дальше освобождать Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку, где сейчас бои, Красный Лиман. У нас еще Херсон, Запорожье. Вполне вероятно, что это будет и Харьковская область, и придется идти дальше в Сумской области, если так дело пойдет. Сейчас под Запорожьем очередной населенный пункт освободили. Мы выходим сейчас на Гуляйполе — оттуда открывается дорога. А дальше Запорожье будет после Орехова. И не везде у ВСУ подготовлены позиции для обороны, — объяснил Дандыкин.

Военэксперт отметил, что ВСУ испытывают нехватку живой силы и боеприпасов. Он также подчеркнул, что текущие сражения очень важны и определят дальнейший ход СВО.

Самое главное — они теряют сейчас живую силу, которую не восполнить ни отловом, ничем. Можно накидать боеприпасов сколько угодно, хотя этого у них тоже не хватает — все уничтожается. Поэтому сейчас идут очень важные бои для дальнейшей зимней кампании и на этот месяц — ноябрь, остаток осени, — резюмировал Дандыкин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы ВСУ, попавшие в окружение в районе Красноармейска и Димитрова (Мирнограда), не выдерживают натиска российских войск и сдаются в плен. По его словам, охват агломерации был грамотный и противнику ничего другого не остается.