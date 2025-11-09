Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 18:03

Названы возможные шаги российской армии после освобождения Красноармейска

Военэксперт Дандыкин: после Красноармейска РФ может освободить Константиновку

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

После Красноармейска (Покровска) российская армия может освободить Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку, а также Красный Лиман, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он также не исключил, что РФ усилит продвижение в Харьковской и Сумской областях.

Я думаю, что придется после Красноармейска идти дальше освобождать Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку, где сейчас бои, Красный Лиман. У нас еще Херсон, Запорожье. Вполне вероятно, что это будет и Харьковская область, и придется идти дальше в Сумской области, если так дело пойдет. Сейчас под Запорожьем очередной населенный пункт освободили. Мы выходим сейчас на Гуляйполе — оттуда открывается дорога. А дальше Запорожье будет после Орехова. И не везде у ВСУ подготовлены позиции для обороны, — объяснил Дандыкин.

Военэксперт отметил, что ВСУ испытывают нехватку живой силы и боеприпасов. Он также подчеркнул, что текущие сражения очень важны и определят дальнейший ход СВО.

Самое главное — они теряют сейчас живую силу, которую не восполнить ни отловом, ничем. Можно накидать боеприпасов сколько угодно, хотя этого у них тоже не хватает — все уничтожается. Поэтому сейчас идут очень важные бои для дальнейшей зимней кампании и на этот месяц — ноябрь, остаток осени, — резюмировал Дандыкин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы ВСУ, попавшие в окружение в районе Красноармейска и Димитрова (Мирнограда), не выдерживают натиска российских войск и сдаются в плен. По его словам, охват агломерации был грамотный и противнику ничего другого не остается.

ДНР
СВО
Россия
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при России в Казани
Германия предложила Бразилии предназначенные для Украины танки
Игромания, мечты о режиссуре, дочь: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Столтенберг прямо ответил, ждать ли третьей мировой из-за Украины
Рассекречены места пыток жителей Херсона
Первый за 14 лет паром до Сочи вернулся в Трабзон
Китай отменил запрет на экспорт в США некоторых товаров
На Украине объявили об эвакуации детей из Днепропетровской области
Раскрыты ужасающие последствия супертайфуна на Филиппинах
В Перми врач заявила роженицам, что они «размножаются за деньги»
«Будет еще хуже»: в Киеве бьют тревогу после ответного российского удара
«Плохо вам было без меня?»: Бузова восстановила свой аккаунт в соцсетях
В Афганистане открылась первая радиостанция для женщин
Гороскоп на неделю с 10 ноября: что ждет каждый знак зодиака?
Что такое газлайтинг простыми словами: учимся распознавать манипуляции
Мстившая мужу за измену россиянка три дня проходила с огурцом во влагалище
В Туле мужчина убил отца и ранил мать бывшей девушки
Россиян атаковали полчища ядовитых существ после тайфуна во Вьетнаме
Россиянам рассказали, о чем молиться в день преподобного Нестора Летописца
В работе популярного чат-бота произошел сбой
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.