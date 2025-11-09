Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 14:22

В ДНР рассказали, чем вынуждены заниматься бойцы ВСУ под Красноармейском

Пушилин: бойцы ВСУ сдаются в плен в районе Красноармейска и Димитрова

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Бойцы ВСУ, попавшие в окружение в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда), не выдерживают натиска российских войск и сдаются в плен, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, охват агломерации был грамотный и противнику ничего другого не остается.

Мы видим, что охват был осуществлен достаточно грамотно и противник, практически находясь в окружении, не имеет возможности полноценно выдерживать тот натиск и сдается в плен, — рассказал он.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что обстановка вокруг Красноармейска приобрела критический характер для украинских войск и может привести к обрушению всей линии фронта. Политик, который ранее выехал за границу из-за политического преследования, охарактеризовал происходящее как преступление властей против собственного народа.

До этого в Госдуме раскрыли, зачем президент Украины Владимир Зеленский приехал под Красноармейск. По мнению члена думского комитета по обороне Виктора Соболева, глава Украины прибыл на Покровское направление, чтобы оттянуть завершение конфликта. Для этих целей будут применяться и другие крайние меры, вплоть до мобилизации женщин в ряды ВСУ, уверен депутат.

Денис Пушилин
ДНР
Красноармейск
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жилой дом в Екатеринбурге охватил мощный пожар
Названы энергообъекты Украины, которые никогда не будут целями армии РФ
В Куркине жильцы пострадавшего от взрыва дома вернулись в свои квартиры
«Горькое известие»: в театре заявили о потрясении из-за смерти актера
Малышу оторвало руку прямо в утробе матери
«Могли бы позвонить»: в Норвегии призвали ЕС договориться с Россией
Бездомные могут спровоцировать экономический спад в США
Раскрыты сроки восстановления дома после взрыва под Тулой
Лавров назвал главных союзников России
«Начал ходить»: Путину показали обращение бойца, потерявшего обе ноги
«Изъезженная пластинка»: политолог о слухах про переворот на Украине
Отмена развода, возвращение на сцену, алкоголь: как живет Михаил Ефремов
Пьяный начальник ТЦК хвастался убийством мирных жителей в Донбассе
Специалисты зафиксировали повторный подземный толчок на Камчатке
«Рано ушел»: Маковецкий поделился теплыми воспоминаниями о Симонове
Стало известно, из-за какой болезни скончался народный артист Симонов
Бензовоз с тысячами литров топлива перевернулся рядом с Байкалом
В Саратове произошла массовая драка с участием приезжих
Украинки таскали друг друга за волосы перед концертом Лободы в Кишиневе
Продажи Lada Largus могут быть прекращены из-за одной проблемы
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.