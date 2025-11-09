В ДНР рассказали, чем вынуждены заниматься бойцы ВСУ под Красноармейском Пушилин: бойцы ВСУ сдаются в плен в районе Красноармейска и Димитрова

Бойцы ВСУ, попавшие в окружение в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда), не выдерживают натиска российских войск и сдаются в плен, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, охват агломерации был грамотный и противнику ничего другого не остается.

Мы видим, что охват был осуществлен достаточно грамотно и противник, практически находясь в окружении, не имеет возможности полноценно выдерживать тот натиск и сдается в плен, — рассказал он.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что обстановка вокруг Красноармейска приобрела критический характер для украинских войск и может привести к обрушению всей линии фронта. Политик, который ранее выехал за границу из-за политического преследования, охарактеризовал происходящее как преступление властей против собственного народа.

До этого в Госдуме раскрыли, зачем президент Украины Владимир Зеленский приехал под Красноармейск. По мнению члена думского комитета по обороне Виктора Соболева, глава Украины прибыл на Покровское направление, чтобы оттянуть завершение конфликта. Для этих целей будут применяться и другие крайние меры, вплоть до мобилизации женщин в ряды ВСУ, уверен депутат.