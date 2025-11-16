В России умерла лишившаяся части черепа из-за рака блогер

Блогер Ира Небога (настоящее имя — Ирина Антонова) из Новокузнецка скончалась в возрасте 25 лет после продолжительной борьбы с раком. Сообщение о смерти инфлюенсера появилось в ее Telegram-канале. Девушка активно вела соцсети, в которых рассказывала, как справляется с онкологическим заболеванием и его рецидивом.

В 16 лет Антоновой диагностировали саркому Юинга. За годы лечения она перенесла десятки курсов химиотерапии, несколько операций и реабилитаций. В 2021 году блогер объявила о победе над болезнью. Однако в июле 2024 года случился рецидив. В августе девушке удалили пораженную метастазами лобную долю, оставив заметную вмятину.

Ранее сообщалось, на 58-м году жизни на фоне борьбы с онкозаболеванием скончался российский актер Иван Фирсов. Он был известен зрителям по ролям в таких популярных сериалах, как «Морские дьяволы. Особое задание», «Реализация», «Ментовские войны», «Условный мент» и «Невский».

До этого в возрасте 40 лет скончался актер и юморист Роман Попов. Он несколько лет боролся с раком головного мозга: впервые опухоль у него выявили в 2018 году, а в 2021-м он проходил лечение в больнице. Из-за рака артист лишился зрения на один глаз и потерял подвижность левой стороны тела.