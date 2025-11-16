Смерть автора песен, крах бизнеса, долги мужа: как живет Татьяна Буланова

Певица Татьяна Буланова рассказала, что закрыла свой ресторан в Санкт-Петербурге. Что об этом известно, почему бизнес прогорел, откуда у ее мужа многомиллионные долги?

Закрытие ресторанного бизнеса

Буланова призналась, что закрыла ресторан из-за нехватки времени. По словам артистки, последнее время она часто бывает в гастрольных турах и просто не успевает разбираться с бизнесом.

«Сейчас я больше вынуждена заниматься творчеством. И на ресторан нет времени вообще, поэтому я даже не ищу себе оправданий, что я плохой предприниматель. Я и не претендую на эти лавры, я артист, а не бизнесмен. И то, что такой исход может быть, честно говоря, я предполагала», — рассказала Буланова.

Также одной из причин закрытия она названа нерентабельность ресторана.

«В Москве, возможно, буду заниматься ресторанным бизнесом, в Петербурге — нет. Там ресторан перестал быть рентабельным. Этим проектом занимался в основном муж, я была только лицом», — заявила она.

Откуда у мужа Булановой долг в 13 млн рублей

Буланова призналась в интервью телеведущей Ксении Собчак, что у ее молодого мужа Валерия Руднева нет долгов в 13 млн рублей, речь в данном случае идет о поручительстве. Она пояснила, что ее супруг работал вместе с партнером, который взял средства в долг, а потом похитил их.

«Это его партнер взял кредит на 13 млн, Валера поручился, и потом благополучно все это тот человек похитил, и за поручительство сейчас он отвечает. И он этот вопрос решает», — сказала Буланова.

Певица добавила, что гордится мужем за его стремление добиваться успеха без чьей-либо помощи. У Валерия было много бизнесов, включая магазины, добавила она.

При этом Буланова рассказала, что временами содержала своего мужа, который младше ее на 19 лет. Это третий брак артистки. За годы совместной жизни у супруга не всегда все складывалось, отметила певица.

«Был момент, когда у него совсем ничего не было, мы жили на деньги, которые я зарабатывала. Ничего страшного. Я ему говорила: „Валера, когда станешь олигархом, все компенсируешь“», — сказала она.

В каких отношениях Буланова с бывшими мужьями

Татьяна Буланова рассказала, что содержит своих детей сама. Бывший муж футболист Владислав Радимов скрывал от нее зарплату и не помогал финансово. Он выплачивал алименты на сына Никиту до 18 лет, после чего прекратил перечислять деньги и делать подарки. Как написала «Газета.ру», Буланова развелась с легендой «Зенита» после его измены и перестала общаться. При этом Радимов продолжает поддерживать отношения с сыном.

Вспоминая о первом муже Николае Тагрине, Буланова отметила, что, когда тот попытался контролировать ее траты, она предложила иметь отдельные бюджеты. Поводом стала ссора с супругом из-за ее спонтанных покупок.

«Я кучу денег трачу впустую, глупо, но мне от этого кайф. Я ни от кого не хочу зависеть», — призналась артистка.

Смерть автора песен

В октябре стало известно о смерти поэтессы и автора песен Ирины Севастьяновой. Об этом сообщил композитор Дмитрий Прянов. Севастьянова написала слова к песням Татьяны Булановой, среди которых треки «Я к тебе вернусь», «Скажи, что хочешь», «Папа» и другие.

«Если я не ошибаюсь, ее не стало в субботу, 25 [октября]. Ирина жила в Сочи, лежала в больнице. Там она и скончалась», — сообщил Прянов.

Он добавил, что причиной смерти Севастьяновой стало онкологическое заболевание. Тело покойной было перевезено в Абхазию, согласно ее воле. По словам Прянова, в Абхазии у поэтессы похоронен отец, и она хотела быть похоронена рядом с ним.

