Буланова раскрыла подробности закрытия своего ресторана в Петербурге Буланова: ресторан в Петербурге стал нерентабельным

Певица Татьяна Буланова заявила, что ее с мужем ресторан в Петербурге стал нерентабельным, и его пришлось закрыть, передает корреспондент NEWS.ru с праздника «Радио Шансон» на танцплощадке «Ээхх, Разгуляй!». По словам артистки, она больше не будет заниматься ресторанным бизнесом в Северной столице.

В Москве, возможно, буду заниматься ресторанным бизнесом, в Петербурге — нет. Там ресторан перестал быть рентабельным. Этим проектом занимался в основном муж, я была только лицом, — заявила она.

Ранее Буланова сообщала, что ее семейный ресторан терпит большие убытки. По словам артистки, бизнес задолжал 16 млн рублей, но она не теряет надежды сохранить его.

Также Буланова рассказывала, что временами содержала своего молодого мужа. Она рассказала, что за годы совместной жизни у супруга не всегда все складывалось удачно.