Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 13:52

Буланова призналась, почему закрыла ресторанный бизнес

Буланова призналась, что закрыла ресторан в Петербурге из-за нехватки времени

Татьяна Буланова Татьяна Буланова Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Певица Татьяна Буланова в беседе с Общественной Службой Новостей призналась, что закрыла ресторан в Санкт-Петербурге из-за нехватки времени. По словам артистки, в последнее время она часто бывает в гастрольных турах и просто не успевает разбираться с бизнесом.

Сейчас я больше вынуждена заниматься творчеством. И на ресторан нет времени вообще, поэтому я даже не ищу себе оправданий, что я плохой предприниматель. Я и не претендую на эти лавры, я артист, а не бизнесмен. И то, что такой исход может быть, честно говоря, я предполагала, — рассказала Буланова.

Она отметила, что решение закрыть ресторан далось ей крайне тяжело. Артистка не исключила, что через какое-то время она может вновь заняться бизнесом, но уже с совсем другой концепцией.

Ранее Буланова призналась, что гордится своим молодым мужем за его стремление добиваться успеха без чьей-либо помощи. Она добавила, что у супруга много бизнесов, включая магазины.

бизнес
артисты
певицы
рестораны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крепкое рукопожатие Путина и Токаева попало на видео
Экс-премьера Грузии могут отправить за решетку на 13 лет
«Русской красавицы» не стало на 30-м году жизни
Врач предупредила о смертельной опасности грибного снюса
Названо число пострадавших при мощном взрыве в красноярской квартире
Две жены, Гришаева, Маковецкий: как в Москве простились с Симоновым
Прокуратура проверит калужскую редакцию после скандала с крокодилом
Печально известный полк ВСУ девять раз пытался прорваться в Красноармейск
Врач посоветовала, чем лучше заедать стресс
Бизнес-платформа MAX расширила доступ для сотен тысяч компаний
Российский военкор попросил Зеленского сделать селфи на фоне Киева
Пустующие новостройки могут отдать в аренду нуждающимся россиянам
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
В Госдуме назвали причину массовых задержаний на Украине
Google обвинили в слежке за пользователями
Главная новогодняя елка России родилась в Подмосковье
Россия прикрыла своим ядерным щитом одну соседнюю страну
Россиянину вынесли приговор за госизмену
Королевская семья Британии: новости, Гарри заскучал по Уильяму
Белоруссия заявила о готовности открыть границу с Литвой
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.