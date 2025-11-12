Буланова призналась, почему закрыла ресторанный бизнес

Певица Татьяна Буланова в беседе с Общественной Службой Новостей призналась, что закрыла ресторан в Санкт-Петербурге из-за нехватки времени. По словам артистки, в последнее время она часто бывает в гастрольных турах и просто не успевает разбираться с бизнесом.

Сейчас я больше вынуждена заниматься творчеством. И на ресторан нет времени вообще, поэтому я даже не ищу себе оправданий, что я плохой предприниматель. Я и не претендую на эти лавры, я артист, а не бизнесмен. И то, что такой исход может быть, честно говоря, я предполагала, — рассказала Буланова.

Она отметила, что решение закрыть ресторан далось ей крайне тяжело. Артистка не исключила, что через какое-то время она может вновь заняться бизнесом, но уже с совсем другой концепцией.

Ранее Буланова призналась, что гордится своим молодым мужем за его стремление добиваться успеха без чьей-либо помощи. Она добавила, что у супруга много бизнесов, включая магазины.