Суд объяснил, в каком случае отец погибшего на СВО не получит выплаты РИАН: неучастие в жизни сына лишает отца выплат за его гибель на СВО

Биологический отец погибшего военнослужащего может быть лишен права на единовременную выплату, даже если он не был лишен родительских прав, передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Российский кассационный суд подтвердил, что решающую роль играет фактическое неучастие в жизни и воспитании ребенка.

Поводом для разбирательства стал спор между бывшими супругами из Саратова. Суд установил, что отец никак не участвовал в воспитании сына, не оказывал моральную и материальную поддержку и не интересовался его жизнью. В результате, после гибели молодого человека в зоне СВО, суд отказал отцу в получении компенсации.

Мужчина оспаривал это решение, ссылаясь на то, что с него не взыскивались алименты, а родительских прав он не лишался. Однако кассационная инстанция оставила жалобу без удовлетворения. В решении подчеркивается, что простое кровное родство не является достаточным основанием для получения выплат.

Неисполнение обязанностей <…> лишает его статуса члена семьи военнослужащего, устанавливаемого с целью получения выплат, — сказано в решении суда.

Ранее депутат Государственной думы Максим Иванов рассказал, что военнослужащий из Свердловской области, получивший ранение в ходе СВО, в течение года не получал положенного денежного довольствия. После его обращения военная прокуратура ЦВО нашла нарушения. Там подтвердили, что мужчине должны выплатить и долги по довольствию, и за ранение.