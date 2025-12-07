ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 07:00

Социальные пенсии в России увеличатся с 1 апреля

Говырин: социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Социальные пенсии и выплаты по государственному обеспечению в России будут проиндексированы на 6,8%, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Повышение начнет действовать с 1 апреля 2026 года.

Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению проиндексируют с 1 апреля. Предполагается, что размер повышения составит 6,8 процента, — заявил депутат.

Говырин уточнил, что данная категория выплат положена, например, инвалидам с детства или людям, не набравшим нужного стажа. Также на них имеют право награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и пострадавшие от радиационных катастроф.

Ранее заместитель председателя комитета по бюджету и налогам, депутат Каплан Панеш рассказал, что с начала 2026 года некоторым пенсионерам будет предоставлено значительное увеличение пенсионных выплат. По его словам, для получения прибавки в 35% пенсионеры должны соответствовать определенным условиям. Одним из ключевых требований является достижение 80-летнего возраста до конца текущего года.

Кроме того, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила: страховые пенсии, выплачиваемые более чем 38 млн россиян, будут увеличены на 7,6% с 1 января 2026 года. Она также напомнила, что минимальный размер оплаты труда достигнет 27 093 рублей.

пенсии
индексации
выплаты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 декабря: инфографика
Ушел из жизни актер из «Сталинграда» и «Петербургских тайн»
Хегсет высказался о размещении оружия в Западном полушарии
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 77 украинских БПЛА
Старшему сыну Трампа предрекли пост президента США
Степашин рассказал, что ждет украинских неонацистов
В Гонконге умерла российская туристка при загадочных обстоятельствах
Песков указал на различия подходов к России администраций Трампа и Байдена
Социальные пенсии в России увеличатся с 1 апреля
Резкое потепление после снегопадов: погода в Москве и Питере 8–14 декабря
Бывшая чиновница в розыске устроила себе восьмилетний отпуск на Кипре
В трех российских аэропортах прекратили летать самолеты
Россиянам рассказали, когда за не очищенную от снега машину грозит штраф
Келлог назвал два ключевых вопроса для урегулирования конфликта на Украине
«Подарок для России»: в Европе раскрыли ошибку Каллас
В России готовят масштабную реформу женского труда
К чему снится мыться в бане: значение сна для мужчин и женщин
Вулкан в США начал извергать фонтаны лавы высотой 30 метров
«Русская рулетка»: эксперт предупредил о рисках покупки красной икры с рук
Новая тактика и разгром спутников связи ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 декабря
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.