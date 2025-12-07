Социальные пенсии в России увеличатся с 1 апреля Говырин: социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля 2026 года

Социальные пенсии и выплаты по государственному обеспечению в России будут проиндексированы на 6,8%, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Повышение начнет действовать с 1 апреля 2026 года.

Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению проиндексируют с 1 апреля. Предполагается, что размер повышения составит 6,8 процента, — заявил депутат.

Говырин уточнил, что данная категория выплат положена, например, инвалидам с детства или людям, не набравшим нужного стажа. Также на них имеют право награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и пострадавшие от радиационных катастроф.

Ранее заместитель председателя комитета по бюджету и налогам, депутат Каплан Панеш рассказал, что с начала 2026 года некоторым пенсионерам будет предоставлено значительное увеличение пенсионных выплат. По его словам, для получения прибавки в 35% пенсионеры должны соответствовать определенным условиям. Одним из ключевых требований является достижение 80-летнего возраста до конца текущего года.

Кроме того, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила: страховые пенсии, выплачиваемые более чем 38 млн россиян, будут увеличены на 7,6% с 1 января 2026 года. Она также напомнила, что минимальный размер оплаты труда достигнет 27 093 рублей.