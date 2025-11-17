Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 02:28

Жители Киева узнали тревожные новости про столичное метро

Метро в Киеве может приостановить работу на несколько дней

Украина, Киев Украина, Киев Фото: Shutterstock/FOTODOM
Столичный метрополитен Украины может полностью прекратить работу на несколько суток, заявил телеканал ТСН со ссылкой на экспертные оценки. По данным журналистов, жителям города нужно продумывать альтернативные маршруты для передвижения.

Причиной называется нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Городские власти не справляются с последствиями и не успевают отремонтировать все объекты, отвечающие за функционирование метрополитена.

Как пояснил соучредитель общественной организации «Пассажиры Киева» Вячеслав Скрипаль, в режиме энергосбережения уже работают отдельные станции подземки. Ситуация в ближайшие дни может только ухудшиться, она выходит из-под контроля властей.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко отметил, что сообщения о возможной эвакуации жителей Киева похожи на фантазию, не имеющую ничего общего с реальностью. По его словам, переселить сотни тысяч людей физически некуда. До этого издание «Страна» сообщило, что в случае полного блэкаута в Киеве часть горожан могут эвакуировать. Источник украинского СМИ утверждает, будто соответствующий документ разработан и утвержден Советом национальной безопасности и обороны.

Жители Киева узнали тревожные новости про столичное метро
