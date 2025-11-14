Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 18:59

Военэксперт оценил вероятность эвакуации в Киеве

Военэксперт Онуфриенко назвал фантазией сообщения об эвакуации в Киеве

Киев Киев Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сообщения о возможной эвакуации жителей Киева похожи на фантазию, не имеющую ничего общего с реальностью, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, переселить сотни тысяч людей физически некуда.

Это дешевый пиар, хайп ради хайпа, поскольку переселить сотни тысяч людей физически некуда. Для этого требовалась бы многомесячная подготовка: создание капитальных строений с отоплением и электроснабжением для беженцев, а не просто палаток в чистом поле, особенно зимой, — заявил Онуфриенко.

Однако никаких признаков подобной подготовки нигде на подконтрольной Киеву территории не замечено, подчеркнул он.

Ни о каком массовом отъезде даже части населения Киева, например 100 тыс. человек из нескольких миллионов, не говоря уже обо всем городе, речь не идет, — заключил эксперт.

Ранее издание «Страна» сообщило, что в случае полного блэкаута в Киеве часть горожан могут эвакуировать. Источник украинского СМИ утверждает, будто соответствующий документ разработан и утвержден Советом национальной безопасности и обороны.

