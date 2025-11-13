В случае полного блэкаута в Киеве часть горожан могут эвакуировать, сообщает издание «Политика страны». Осведомленный источник сообщил, что соответствующий документ разработан и утвержден Советом национальной безопасности и обороны Украины.

В Киеве документально разработан план эвакуации. Есть резерв горючего, наработаны пути эвакуации, — рассказал источник.

В то же время, как пишет издание, в Киевской городской государственной администрации заявляют, что эвакуация горожан не предусмотрена. Однако разработаны планы организованного выезда в случае боевых действий.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что украинские спецслужбы несколько раз пытались вывезти из района Красноармейска (Покровска) группу иностранных граждан. Он отметил, что речь, скорее всего, идет о важных лицах, так как ради них было отправлено специальное воздушное судно.

До этого военный эксперт и советник главы ДНР Ян Гагин выразил мнение, что подготовка специальных автобусов для эвакуации киевлян может быть спектаклем для стран Евросоюза. Он предположил, что украинские власти решились на этот шаг ради получения дополнительного финансирования и ПВО.