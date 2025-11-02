Украинские спецслужбы несколько раз пытались вывезти из района Красноармейска (Покровска) группу иностранных граждан, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в комментарии ТАСС. Он отметил, что особая важность этих лиц подтверждается самим фактом отправки за ними специального воздушного судна.

Борт ГУР пытался эвакуировать из района Красноармейска иностранцев, о важности которых можно только догадываться, если за ними прислали борт, — говорится в заявлении.

Ранее военный аналитик Виталий Киселев заявил, что Генштаб ВСУ наращивает свою группировку в Красноармейске за счет лиц с психическими расстройствами. По его информации, в данный населенный пункт направляют людей с зависимостями и других граждан, которых удалось собрать. Специалист выразил мнение, что Киев таким способом стремится избавиться от неугодных лиц.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что украинские военные, находящиеся в окружении в Красноармейске, начали складывать оружие. По словам одного из сдавшихся бойцов Вячеслава Кревенко, их командир оставил подразделение, в связи с чем дальнейшее сопротивление не имело смысла.