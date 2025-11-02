Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 14:31

В ДНР рассказали о попытках ГУР эвакуировать важных иностранцев с фронта

Кимаковский: борт ГУР пытался эвакуировать иностранцев из-под Красноармейска

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинские спецслужбы несколько раз пытались вывезти из района Красноармейска (Покровска) группу иностранных граждан, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в комментарии ТАСС. Он отметил, что особая важность этих лиц подтверждается самим фактом отправки за ними специального воздушного судна.

Борт ГУР пытался эвакуировать из района Красноармейска иностранцев, о важности которых можно только догадываться, если за ними прислали борт, — говорится в заявлении.

Ранее военный аналитик Виталий Киселев заявил, что Генштаб ВСУ наращивает свою группировку в Красноармейске за счет лиц с психическими расстройствами. По его информации, в данный населенный пункт направляют людей с зависимостями и других граждан, которых удалось собрать. Специалист выразил мнение, что Киев таким способом стремится избавиться от неугодных лиц.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что украинские военные, находящиеся в окружении в Красноармейске, начали складывать оружие. По словам одного из сдавшихся бойцов Вячеслава Кревенко, их командир оставил подразделение, в связи с чем дальнейшее сопротивление не имело смысла.

ГУР МО Украины
самолеты
эвакуации
иностранцы
ДНР
Красноармейск
Игорь Кимаковский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Почему скоро?»: Мамаева колко ответила на слухи о неверности мужа
Впервые за месяцы заключения P. Diddy показался на публике
Депутат призвал не делать аборты от насильников
Обильные ливни и тепло до +12? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Бразильскую волейболистку отстранили из-за сомнений насчет ее пола
В Госдуме ответили, что может скрываться за атакой ВСУ по судам в Туапсе
В Раде назвали расценки ТЦК для желающих избежать мобилизации
Скончался бывший главред «Известий»
Омск, готовься к переменам: для кого будут льготы на платных парковках
В ДНР рассказали о попытках ГУР эвакуировать важных иностранцев с фронта
«Главный русофоб Евросоюза» прибыл в Екатеринбург
«На ту сторону»: командующий ранеными бойцами СВО Путин попал на видео
Налет БПЛА, удар по детскому саду под Ростовом: как ВСУ атакуют РФ 2 ноября
Мошенники придумали новую схему обмана в преддверии Дня народного единства
В РФС объяснили, почему гол «Ростова» проверяли 10 минут
Иран получил предложение возобновить переговоры по ядерной сделке
В США рассказали, как Россия обнулила украинскую ПВО
Врач предупредил, чем опасен один популярный продукт для мозга
Готовим курицу на банке в духовке: секрет сочного мяса и хрустящей корочки
Россиянам напомнили правила проверки пьяных водителей без понятых
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.