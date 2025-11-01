«Нас предал командир»: окруженные в Красноармейске бойцы ВСУ сдались в плен Окруженные в Красноармейске бойцы ВСУ начали сдаваться в плен

Украинские военнослужащие из числа окруженных в Красноармейске (украинское название — Покровск) начали сдаваться в плен, передает пресс-служба Минобороны России. По словам взятого в плен солдата ВСУ Вячеслава Кревенко, которые приводит ТАСС, командир их бросил, поэтому смысла сопротивляться не было.

Мы с напарником пытались организовать оборону в частном доме. Но потом решили, что лучше сдаться. Потому что нет смысла сопротивляться. Нас предал командир, — объяснил Кревенко.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ведут тяжелые бои в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике, который находится в окружении российских войск. По его словам, ВС России продвигаются вперед, несмотря на сложные погодные условия и попытки ВСУ контратаковать.

До этого в МИД России заявили, что в Киеве обеспокоились после данных о пытках на электрическом стуле, постоянных избиениях и экспериментах в украинском плену. Уточнялось, что причина такой реакции в том, что информация правдива.