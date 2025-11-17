Американка нашла на своем чердаке «письма из прошлого» WRAL: жительница Дарема нашла на чердаке 100-летние любовные письма солдата

Жительница американского города Дарем Лаура Тонкин обнаружила на чердаке своего дома уникальную находку — коллекцию любовных писем столетней давности, сообщил телеканал WRAL. Переписка велась между солдатом Джоном Б. Вусли и его возлюбленной Омой в период Первой мировой войны.

Как рассказала Тонкин, занимающаяся коллекционированием старинных вещей, рабочие обнаружили пачку писем во время ремонта чердака. Изначально женщина не могла разобрать содержание документов из-за сложного почерка и повреждений бумаги.

После тщательного изучения Лаура установила, что перед ней фронтовая переписка молодого солдата, служившего во Франции. В письмах 20-летний Джон описывал тяготы военной жизни, опасности службы и ограничения военной цензуры, но в основном писал признания в любви своей избраннице. Кроме того, автор писем сравнивал французских девушек с жительницами американского Юга, отдавая предпочтение последним.

Ты спрашивала насчет французских девушек. Я встретил не так уж много, но, насколько я могу судить, они не идут ни в какое сравнение с девушками с Юга, — отмечал солдат.

После расшифровки писем женщина смогла найти место захоронения Джона Вусли, где он покоился рядом со своей супругой Омой. Женщина планирует сохранять письма до момента их передачи историческому обществу или возможным родственникам пары.

