Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 15:17

Фарфоровую вазу XV века стоимостью 14 млн рублей нашли на чердаке

В Британии на аукционе продали найденную на чердаке фарфоровую вазу XV века

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании на аукционе продали треснувшую фарфоровую вазу, случайно обнаруженную на чердаке, за 130 тыс. фунтов стерлингов (около 14 млн рублей). Специалисты признали ее произведением искусства времен китайской династии Мин, сообщает Daily Mail.

Белая ваза с голубым растительным орнаментом высотой около 25 см изначально оценивалась всего в 100 фунтов стерлингов (10,5 тыс. рублей). Аукционисты предположили, что это поздняя копия изделий эпохи императора Сюаньдэ (1426–1435 годы), однако китайские участники торгов заявили, что предмет подлинный и относится к XV веку.

В торгах участвовали семь человек. Анонимный покупатель в итоге заплатил сумму, превышающую первоначальную оценку в 1300 раз. Ваза была частью семейной коллекции сестер Аманды Кент и Хелен Момен, унаследованной от прадеда Перси Хораса Браунда Кента — юриста, работавшего в Тяньцзине в начале XX века, где он собирал предметы искусства до 1942 года.

Мы были поражены, когда увидели, как быстро растут ставки. Когда я вспоминаю, как мы таскали эту вазу вверх и вниз по лестнице, не зная, сколько она стоит, меня бросает в дрожь, — сказала Аманда Кент.

Ранее стало известно, что сабля, принадлежавшая французскому императору Наполеону I Бонапарту, была продана на торгах в Париже. Ее приобрели почти за €4,7 млн (448 млн рублей), что стало рекордом для наполеоновского артефакта. За лот боролись несколько участников торгов из разных стран. Итоговая цена сабли в несколько раз превысила оценочную стоимость.

Великобритания
аукцион
Китай
искусство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд выпустил сына Каддафи на свободу после 10 лет под арестом
Стало известно, сколько детских кружков открыли в Подмосковье в этом году
«Оказались на голову выше»: военэксперт ответил на критику российского Т-14
Иеромонах оказался за решеткой после «респекта» РДК
Юрист раскрыл безопасный способ передать квартиру детям
Суд вынес приговор по делу об убийстве мэра Дзержинского в 2006 году
«По 5000 рублей»: экс-футболист рассказал о попытке сыграть договорной матч
Считавшийся потухшим 710 тысяч лет вулкан проснулся в Иране
Вороны камнями бьют стекла машин в российском городе
Волонтер разнес версию о том, что семью Усольцевых в тайге растерзал хищник
Хоккеист из «Сибири» перешел в «Металлург»
Еще 16 человек задержали в Грузии за попытку штурма президентского дворца
Ученые раскрыли тайну выбрасывающихся на берег дельфинов
Экономист рассказал, чьи банковские счета могут быть заблокированы
«Кремлевский астролог» объяснил, почему перестал работать с политиками
Богомолов жестко прошелся по российским актерам
Каждый пятый рубль региональных доходов придется на столицу
Россиянам рассказали, как нельзя хранить картофель
В США рассказали о новом иске Трампа против известного издания
Инфекционист предупредила о скрытой опасности клавиатуры
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.