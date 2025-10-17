Фарфоровую вазу XV века стоимостью 14 млн рублей нашли на чердаке В Британии на аукционе продали найденную на чердаке фарфоровую вазу XV века

В Великобритании на аукционе продали треснувшую фарфоровую вазу, случайно обнаруженную на чердаке, за 130 тыс. фунтов стерлингов (около 14 млн рублей). Специалисты признали ее произведением искусства времен китайской династии Мин, сообщает Daily Mail.

Белая ваза с голубым растительным орнаментом высотой около 25 см изначально оценивалась всего в 100 фунтов стерлингов (10,5 тыс. рублей). Аукционисты предположили, что это поздняя копия изделий эпохи императора Сюаньдэ (1426–1435 годы), однако китайские участники торгов заявили, что предмет подлинный и относится к XV веку.

В торгах участвовали семь человек. Анонимный покупатель в итоге заплатил сумму, превышающую первоначальную оценку в 1300 раз. Ваза была частью семейной коллекции сестер Аманды Кент и Хелен Момен, унаследованной от прадеда Перси Хораса Браунда Кента — юриста, работавшего в Тяньцзине в начале XX века, где он собирал предметы искусства до 1942 года.

Мы были поражены, когда увидели, как быстро растут ставки. Когда я вспоминаю, как мы таскали эту вазу вверх и вниз по лестнице, не зная, сколько она стоит, меня бросает в дрожь, — сказала Аманда Кент.

Ранее стало известно, что сабля, принадлежавшая французскому императору Наполеону I Бонапарту, была продана на торгах в Париже. Ее приобрели почти за €4,7 млн (448 млн рублей), что стало рекордом для наполеоновского артефакта. За лот боролись несколько участников торгов из разных стран. Итоговая цена сабли в несколько раз превысила оценочную стоимость.