Самый дорогой унитаз в мире продали за $12 млн Sotheby’s: золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за $12 млн

Знаменитый арт-объект итальянца Маурицио Каттелана — стокилограммовый унитаз из золота — был продан на аукционе за астрономическую сумму $12 110 000, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby’s. Работа под названием «Америка» является полностью функциональной.

Это произведение искусства имеет свою драматическую историю: существовало два таких унитаза, и один из них был похищен в 2019 году из дворца-музея Уинстона Черчилля, где он был частью инсталляции и которым можно было пользоваться. По данным СМИ, продаваемым унитазом владел американский миллиардер Стивен Коэн.

Первоначально туалет оценивался в $10 млн (810 млн рублей). Художник Маурицио Каттелан известен провокационными работами — в частности, арт-объектом в виде банана, приклеенного скотчем к стене, который на прошлогодних торгах Sotheby’s был продан за $6,2 млн (502 млн рублей).

