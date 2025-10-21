Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 15:43

Ирина Линдт отреагировала на продажу с молотка посмертной маски Высоцкого

Актриса Линдт назвала странной продажу посмертной маски Высоцкого на аукционе

Владимир Высоцкий Владимир Высоцкий Фото: Галина Кмит/РИА Новости

Продажа на аукционе посмертной маски поэта и барда Владимира Высоцкого была чем-то странным, заявила российская актриса Ирина Линдт в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По ее мнению, если бы ее хотели передать в хорошие руки, то могли бы отдать в музей, а не торговать ей с молотка.

Скажу честно, когда я это услышала за рулем машины, по радио, то сразу первая реакция у меня была, что очень, конечно, странно. Потому что посмертная маска, да и на аукционе. Не знаю, странно. Может быть, когда человек уже в возрасте и хочет, чтобы эта маска попала в хорошие руки, то он может куда-то в музей передать. А торговать с аукциона посмертной маской. Для меня лично это странно выглядит, — поделилась Линдт.

При этом она допустила, что для такого решения могли существовать и какие-то веские причины. К примеру, вырученные деньги могут пойти на благое дело. В связи с этим Линдт подчеркнула, что не готова никого осуждать, пока не будет знать всех нюансов.

Ранее сообщалось, что посмертную бронзовую маску Высоцкого выставили на аукционе в Монако. Стартовая цена лота составит €100 тыс. (около 9,4 млн рублей). В описании лота на сайте аукционного дома Hermitage Fine Art указано, что маску отлили в 1980 году под руководством вдовы певца Марины Влади.

Россия
актрисы
мнения
реакции
аукцион
маски
Владимир Высоцкий
