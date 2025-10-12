Посмертная маска Высоцкого выставлена на аукцион за €100 тысяч

Посмертную бронзовую маску Владимира Высоцкого собираются перепродать на аукционе в Монако, сообщает Telegram-канал RTVI. Стартовая цена лота составит €100 тыс. (9,4 млн рублей). В описании лота на сайте аукционного дома Hermitage Fine Art указано, что маску отлили в 1980 году под руководством вдовы певца Марины Влади.

Маска является одной из трех известных бронзовых отливок с оригинальной гипсовой формы, сделанной вскоре после смерти Высоцкого. Оригинальная форма была выполнена советским скульптором Юрием Васильевым. Он был лично знаком с артистом и оформлял некоторые спектакли театра на Таганке, где тот служил. Процедура снятия маски была проделана уже через двое суток после смерти Высоцкого и накануне его похорон, 27 июля 1980 года. Васильев также изготовил слепок левой руки поэта.

