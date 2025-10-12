Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 16:30

Посмертная маска Высоцкого выставлена на аукцион за €100 тысяч

Посмертная маска Владимира Высоцкого Посмертная маска Владимира Высоцкого Фото: Александр Поляков/РИА Новости

Посмертную бронзовую маску Владимира Высоцкого собираются перепродать на аукционе в Монако, сообщает Telegram-канал RTVI. Стартовая цена лота составит €100 тыс. (9,4 млн рублей). В описании лота на сайте аукционного дома Hermitage Fine Art указано, что маску отлили в 1980 году под руководством вдовы певца Марины Влади.

Маска является одной из трех известных бронзовых отливок с оригинальной гипсовой формы, сделанной вскоре после смерти Высоцкого. Оригинальная форма была выполнена советским скульптором Юрием Васильевым. Он был лично знаком с артистом и оформлял некоторые спектакли театра на Таганке, где тот служил. Процедура снятия маски была проделана уже через двое суток после смерти Высоцкого и накануне его похорон, 27 июля 1980 года. Васильев также изготовил слепок левой руки поэта.

Ранее стало известно, что в США с молотка продадут дом, который группа Slipknot разрушила ради клипа. В Айове на продажу выставили дом с тремя спальнями, его стартовая цена — $336 тыс. В 2004 году в доме сняли клип на песню Duality с участием массовки из сотни фанатов. Поклонники Slipknot разбивали окна, ломали стены и потолок, позже ущерб дому оценили в $500 тыс.

Владимир Высоцкий
маски
аукционы
Монако
