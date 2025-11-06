Редкий «Москвич» выставлен на продажу с начальной стоимостью 9 млн рублей

В Москве на продажу выставлен автомобиль «Москвич-412» 1975 года выпуска с уникальным 16-клапанным двигателем с головкой блока цилиндров, разработанной специалистами АЗЛК и НАМИ, передает «За рулем». Начальная стоимость — 9 млн рублей. Продавец допускает возможность торга.

Синий «Москвич» перешел ко второму владельцу в 2012 году. Информация о пробеге отличается: в рекламных материалах указано 80 тыс. километров, в то время как на сайте Drive2 сообщается о 7 тыс. Тем не менее, автомобиль находится в отличном состоянии, уверяют продавцы. Большинство деталей, узлов и лакокрасочное покрытие кузова являются оригинальными. Продавец стремится передать автомобиль в частную коллекцию или найти нового владельца, который будет бережно относиться к редкому силовому агрегату.

