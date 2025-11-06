Редкий «Москвич» выставлен на продажу с начальной стоимостью 9 млн рублей

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 14:55

Автомобиль Москвич-412 на главном конвейере Автомобильного завода имени Ленинского комсомола, 1973 Автомобиль Москвич-412 на главном конвейере Автомобильного завода имени Ленинского комсомола, 1973 Фото: Валентин Хухлаев/ТАСС/ТАСС

В Москве на продажу выставлен автомобиль «Москвич-412» 1975 года выпуска с уникальным 16-клапанным двигателем с головкой блока цилиндров, разработанной специалистами АЗЛК и НАМИ, передает «За рулем». Начальная стоимость — 9 млн рублей. Продавец допускает возможность торга.

Синий «Москвич» перешел ко второму владельцу в 2012 году. Информация о пробеге отличается: в рекламных материалах указано 80 тыс. километров, в то время как на сайте Drive2 сообщается о 7 тыс. Тем не менее, автомобиль находится в отличном состоянии, уверяют продавцы. Большинство деталей, узлов и лакокрасочное покрытие кузова являются оригинальными. Продавец стремится передать автомобиль в частную коллекцию или найти нового владельца, который будет бережно относиться к редкому силовому агрегату.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года российский рынок премиальных автомобилей вырос в полтора раза. Lamborghini Urus впервые возглавил топ-список с продажами 15 единиц, вытеснив Rolls-Royce Cullinan. Всего продано 63 машины, лидирует Bentley с 21 единицей, за ним Rolls-Royce с 19. В пятерку также вошли Bentley Bentayga, Continental GT и Phantom. За первые девять месяцев 2024 года продажи выросли на 26% до 511 автомобилей.

