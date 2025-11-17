Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 01:43

Орбан ответил на предложение забрать Закарпатье у Украины

Орбан: Венгрия не стала бы отторгать Закарпатье от Украины

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Венгрия не имеет к Украине территориальных претензий и не стала бы откликаться на гипотетическое предложение России забрать Закарпатье, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе беседы с генеральным директором медиагруппы Axel Springer Матиасом Депфнером на платформе YouTube. Свою позицию политик аргументировал негативным историческим опытом.

Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли <…> не стоит пускаться в эту авантюру,отметил Орбан.

Он также четко обозначил политическую приверженность Будапешта в случае, если бы президент США Дональд Трамп решил бы разделить Европу на западную и российскую зоны влияния. Несмотря на тесные связи с Россией, Орбан подчеркнул, что Венгрия является частью цивилизации Запада.

Ранее он заявил, что украинский конфликт может завершиться в обозримом будущем. По мнению Виктора Орбана, коллективному Западу необходимо выработать единую позицию, поскольку сейчас по украинскому вопросу наблюдается разобщенность. Он выразил уверенность, что президент России Владимир Путин, как и президент США Дональд Трамп, стремится завершить конфликт.

Виктор Орбан
Украина
Закарпатье
Венгрия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан ответил на предложение забрать Закарпатье у Украины
США столкнулись с последствиями из-за санкций Запада против России
В Венгрии раскрыли, зачем Зеленский улетел в Грецию
Названа предварительная причина убийства мальчика в Балашихе
«Больно смотреть»: что знаменитости говорят о «Звездах под капельницей»
Фаза Луны сегодня, 17 ноября: день удачи для ученых и озарений для всех
«Их становится все меньше»: планы ВСУ в районе котла в Купянске провалились
Рейтинг Зеленского катастрофически упал за неделю
Швейцария задобрила Трампа подарками для снижения пошлин
Назван топ-5 самых здоровых регионов России
Фицо поменял планы из-за вирусного заболевания
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 ноября 2025 года
Гороскоп на 17 ноября: важный шанс для Льва и день испытаний для Девы
Стало известно о нелепых потерях ВСУ вне боевых действий
Украинские артисты массово отказываются от концертов «Квартала-95»
Приметы 17 ноября: Еремин день — Ерема, сиди дома, защита от нечисти
Украинский офицер умер при странных обстоятельствах во время дежурства
Опубликовано видео уничтожения БПЛА «Баба-яга» в Белгородской области
Более 30 беспилотников сбито над шестью регионами России
Зверская расправа над ребенком в Балашихе: все версии, что известно
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.