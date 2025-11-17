Орбан ответил на предложение забрать Закарпатье у Украины Орбан: Венгрия не стала бы отторгать Закарпатье от Украины

Венгрия не имеет к Украине территориальных претензий и не стала бы откликаться на гипотетическое предложение России забрать Закарпатье, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе беседы с генеральным директором медиагруппы Axel Springer Матиасом Депфнером на платформе YouTube. Свою позицию политик аргументировал негативным историческим опытом.

Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли <…> не стоит пускаться в эту авантюру, — отметил Орбан.

Он также четко обозначил политическую приверженность Будапешта в случае, если бы президент США Дональд Трамп решил бы разделить Европу на западную и российскую зоны влияния. Несмотря на тесные связи с Россией, Орбан подчеркнул, что Венгрия является частью цивилизации Запада.

Ранее он заявил, что украинский конфликт может завершиться в обозримом будущем. По мнению Виктора Орбана, коллективному Западу необходимо выработать единую позицию, поскольку сейчас по украинскому вопросу наблюдается разобщенность. Он выразил уверенность, что президент России Владимир Путин, как и президент США Дональд Трамп, стремится завершить конфликт.