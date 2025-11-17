Украинец подорвал гранату, когда его остановил дорожный патруль Водитель авто подорвал гранату во время полицейской проверки под Львовом

В городе Рудки Львовской области произошел инцидент с применением взрывного устройства при задержании нарушителя правил дорожного движения. Водитель автомобиля Alfa Romeo при общении с сотрудниками дорожной полиции привел в действие гранату — пострадал сам злоумышленник, который был экстренно госпитализирован.

В городе Рудки Самборского района Львовской области полицейские остановили автомобиль Alfa Romeo, водитель которого нарушил ПДД. Водитель — 37-летний житель одного из сел района — во время общения с полицейскими возле машины достал гранату и взорвал ее, — указано в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия. Инцидент произошел в Самборском районе Львовской области, где сохраняется напряженная оперативная обстановка.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). По информации источника, стрелок скрылся с места происшествия. Инцидент произошел во время проверки документов у мужчины сотрудниками ТЦК во дворе жилого дома. Он оказал сопротивление и начал стрельбу, ранив двух представителей центра.