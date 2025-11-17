Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 02:15

Украинец подорвал гранату, когда его остановил дорожный патруль

Водитель авто подорвал гранату во время полицейской проверки под Львовом

Полиция Украины Полиция Украины Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В городе Рудки Львовской области произошел инцидент с применением взрывного устройства при задержании нарушителя правил дорожного движения. Водитель автомобиля Alfa Romeo при общении с сотрудниками дорожной полиции привел в действие гранату — пострадал сам злоумышленник, который был экстренно госпитализирован.

В городе Рудки Самборского района Львовской области полицейские остановили автомобиль Alfa Romeo, водитель которого нарушил ПДД. Водитель — 37-летний житель одного из сел района — во время общения с полицейскими возле машины достал гранату и взорвал ее, — указано в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия. Инцидент произошел в Самборском районе Львовской области, где сохраняется напряженная оперативная обстановка.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). По информации источника, стрелок скрылся с места происшествия. Инцидент произошел во время проверки документов у мужчины сотрудниками ТЦК во дворе жилого дома. Он оказал сопротивление и начал стрельбу, ранив двух представителей центра.

Львовская область
атаки
полиция
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родителям объяснили, как избежать ссор с детьми-выпускниками из-за ЕГЭ
Два российских города лишились электроэнергии
Пранкеры провели охрану Лувра и подселили «соседа» к «Моне Лизе»
«Он меня выгнал»: Волочкова объяснила, почему ушла из антиалкогольного шоу
В России обратили внимание на рост числа детей с РПП
Российский штурмовик в одиночку неделю сдерживал противника
Американка нашла на своем чердаке «письма из прошлого»
Жители Киева узнали тревожные новости про столичное метро
Правительство России рассмотрит предложение об увеличении отпуска россиян
Бездетность, череда трагедий, инвалидная коляска: как живет Тарасова
Хирург назвал доступные способы борьбы с перееданием
Украинец подорвал гранату, когда его остановил дорожный патруль
Получила повреждения железная дорога из Польши на Украину
Сын в НБА, жена — мисс Литва, хейт клубов РФ: как живет Арвидас Сабонис
Орбан ответил на предложение забрать Закарпатье у Украины
США столкнулись с последствиями из-за санкций Запада против России
В Венгрии раскрыли, зачем Зеленский улетел в Грецию
Названа предварительная причина убийства мальчика в Балашихе
«Больно смотреть»: что знаменитости говорят о «Звездах под капельницей»
Фаза Луны сегодня, 17 ноября: день удачи для ученых и озарений для всех
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.