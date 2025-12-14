Насильно мобилизованный священник умер во время учений Насильно мобилизованный в ВСУ священник Черный умер во время учений

Священник Орест Черный скончался 29 ноября в Черновицкой области, сообщили во Львовском городском совете в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он проходил базовую общевойсковую подготовку после мобилизации в 82-ю отдельную десантно-штурмовую Буковинскую бригаду. Обстоятельства смерти священнослужителя официально не раскрываются.

Черный родился 19 января 1979 года во Львове в семье, где было четверо священников и одна монахиня. Он проходил обучение в Монастыре Редемптористов, а затем окончил Львовскую богословскую академию, получив диплом богослова.

Ранее Одессе сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования — аналог военкоматов на Украине) избили и попытались насильно мобилизовать мужчину. Им оказался старший матрос ВСУ, недавно освобожденный из плена. Он был старшим наводчиком в 36-й бригаде морской пехоты.

В Ивано-Франковской области до этого нашли мертвым украинца, мобилизованного накануне. Родственники искали его самостоятельно, поскольку полиция никак не реагировала на шесть поданных заявлений о пропаже человека. В ТЦК заявили, что выпустили мужчину, так как он «дебоширил и не давал спать ребятам».