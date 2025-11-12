Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 11:00

Украинец открыл огонь по сотрудникам ТЦК

«РВ»: в Днепропетровске мужчина ранил двух сотрудников ТЦК

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Днепропетровске неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны». По информации источника, стрелок скрылся с места происшествия.

В материале говорится, что инцидент произошел во время проверки документов у мужчины сотрудниками ТЦК во дворе жилого дома. Он оказал сопротивление и начал стрельбу, ранив двух представителей центра.

Ранее пленный украинский солдат Николай Тимченко рассказал, что сотрудники центров комплектования во время распределения избивают новобранцев. В своем видеоинтервью он утверждает, что избиения продолжаются и на полигоне. По его словам, около 50 человек с ограниченной годностью были принудительно отправлены на фронт, при этом у них изъяли документы.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что военнообязанные на Украине платят по $15 тыс. (1,2 млн рублей), чтобы их отпустили из ТЦК. Он назвал происходящее колоссальной коррупцией. По словам парламентария, сотрудники ТЦК нарушают права людей и не стесняются применять физическую силу.

Днепропетровск
ТЦК
мобилизации
стрельбы
