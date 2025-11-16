Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 20:46

Салат «Министерский»: простое сочетание курицы и жареного лука, которое сводило с ума советскую элиту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Министерский» — это блюдо с богатой историей, которое в советские времена украшало столы высокопоставленных чиновников, отсюда и его говорящее название. Простое сочетание курицы и жареного лука сводило с ума советскую элиту!

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 2 крупные луковицы, 2 маринованных огурца, 3 яйца, 3 ст. л. муки, майонез, масло для жарки. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистости. Яйца взбейте с мукой и щепоткой соли, обжарьте тонкие блинчики на сковороде, которые затем остудите и нарежьте соломкой. Курицу и огурцы также нарежьте соломкой. Все ингредиенты смешайте и заправьте майонезом.

Вкус этого салата — это потрясающий микс нежной курицы, сладковатого жареного лука, пикантных хрустящих огурцов и сытных яичных блинчиков. Текстура нежная и хрустящая одновременно, а заправка майонезом связывает все компоненты в гармоничный, насыщенный и по-настоящему праздничный букет.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Невеста»: по вкусу переплюнет оливье, крабовый и «шубу».

Проверено редакцией
Читайте также
Готовлю на каждый Новый год за 10 минут: закусочный торт «Павлин-мавлин» — оливье и шуба, гуд-бай!
Общество
Готовлю на каждый Новый год за 10 минут: закусочный торт «Павлин-мавлин» — оливье и шуба, гуд-бай!
К оливье и шубе никто не притронется — салат «Москва в снегу». Всего 5 ингредиентов и 5 минут готовки
Общество
К оливье и шубе никто не притронется — салат «Москва в снегу». Всего 5 ингредиентов и 5 минут готовки
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Салат «Шуршунчик» на скорую руку: смешиваю 4 ингредиента — и закуска к ужину или празднику готова
Общество
Салат «Шуршунчик» на скорую руку: смешиваю 4 ингредиента — и закуска к ужину или празднику готова
«Куку-салат»: микс курицы, кукурузы и еще парочки ингредиентов — понравится всем
Общество
«Куку-салат»: микс курицы, кукурузы и еще парочки ингредиентов — понравится всем
салаты
рецепты
закуски
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
Салат «Министерский»: простое сочетание курицы и жареного лука, которое сводило с ума советскую элиту Салат «Министерский» — это блюдо с богатой историей, которое в советские времена украшало столы высокопоставленных чиновников, отсюда и его «говорящее» название. Простое сочетание курицы и жареного лука сводило с ума советскую элиту!
300 г отварного куриного филе
2 крупные луковицы
2 маринованных огурца
3 яйца
3 ст. л. муки
майонез
>
Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистости.
Яйца взбейте с мукой и щепоткой соли, обжарьте тонкие блинчики на сковороде, которые затем остудите и нарежьте соломкой.
Курицу и огурцы также нарежьте соломкой. Все ингредиенты смешайте и заправьте майонезом.
Все ингредиенты смешайте и заправьте майонезом.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мерц напомнил об исторической ответственности Германии в День скорби
В Ньюарке неизвестный устроил массовую стрельбу
Задержан подозреваемый в организации громкого теракта в Индии
Появилось видео массового ДТП на платной трассе в Подмосковье
Найдено тело убитого в Гольяновском пруду мальчика
В Подмосковье загорелся вагон электрички
Вдова Левкина обратилась к поклонникам на открытии памятника музыканту
Раскрыто, кому Путин «дал пять» во время концерта в Большом театре
«Чувствую себя Волочковой»: Лещенко нашел в себе «внутреннюю балерину»
Пять украинских БПЛА вошли в воздушное пространство России
В Сети появились кадры обрушения медной шахты в Конго
В Казахстане объявили в розыск известного треш-стримера
Десятки шахтеров погибли при жутком обрушении рудника в Конго
Застуканный за просмотром эротики конгрессмен обвинил в этом Маска
Мизулина отметила опасные тренды в молодежной среде
Разговор будет серьезным: что потребует Макрон у Зеленского в Париже?
Назван предполагаемый отец будущего ребенка Лерчек
Обнаружены неожиданные письма Эпштейна о погибшем Качиньском
Расстегнутая ширинка «удвоила» гонорар Дмитрия Диброва
Атака на Волгоград, побег Зеленского, «звездная» дача Попова: что дальше
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября
Регионы

Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.