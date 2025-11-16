Салат «Министерский»: простое сочетание курицы и жареного лука, которое сводило с ума советскую элиту

Салат «Министерский» — это блюдо с богатой историей, которое в советские времена украшало столы высокопоставленных чиновников, отсюда и его говорящее название. Простое сочетание курицы и жареного лука сводило с ума советскую элиту!

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 2 крупные луковицы, 2 маринованных огурца, 3 яйца, 3 ст. л. муки, майонез, масло для жарки. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистости. Яйца взбейте с мукой и щепоткой соли, обжарьте тонкие блинчики на сковороде, которые затем остудите и нарежьте соломкой. Курицу и огурцы также нарежьте соломкой. Все ингредиенты смешайте и заправьте майонезом.

Вкус этого салата — это потрясающий микс нежной курицы, сладковатого жареного лука, пикантных хрустящих огурцов и сытных яичных блинчиков. Текстура нежная и хрустящая одновременно, а заправка майонезом связывает все компоненты в гармоничный, насыщенный и по-настоящему праздничный букет.

