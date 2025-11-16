Появилась фотография предполагаемой матери-убийцы в Балашихе

Telegram-канал «112» опубликовал фотографию матери погибшего мальчика, чьи части тела нашли в Гольяновском пруду. По данным источника, мать зовут Елена, ей 31 год.

Днем 16 ноября в Москве нашли человеческие останки: жертвой оказался шестилетний ребенок. Сперва обнаружили голову в портфеле рядом с Гольяновским прудом. По данным «112», спустя время нашли тело — в Балашихе. Предположительно, школьник умер от асфиксии. На шее обнаружены следы удушения. Эксперты считают, что смерть наступила более двух суток назад.

Позднее Telegram-канал SHOT сообщил, что мальчик стал жертвой жестокого убийства со стороны отчима и матери. По данным канала, преступление совершили в квартире, после чего женщина попыталась скрыть улики, отнеся голову ребенка в рюкзаке к пруду. Как пишет SHOT, оба подозреваемых злоупотребляли наркотиками, а мать состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Кроме того, следствие возбудило уголовное дело об убийстве. На месте преступления продолжают работать криминалисты и следователи ГСУ СК России по Московской области, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.