Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 21:44

Появилась фотография предполагаемой матери-убийцы в Балашихе

Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал «112» опубликовал фотографию матери погибшего мальчика, чьи части тела нашли в Гольяновском пруду. По данным источника, мать зовут Елена, ей 31 год.

Днем 16 ноября в Москве нашли человеческие останки: жертвой оказался шестилетний ребенок. Сперва обнаружили голову в портфеле рядом с Гольяновским прудом. По данным «112», спустя время нашли тело — в Балашихе. Предположительно, школьник умер от асфиксии. На шее обнаружены следы удушения. Эксперты считают, что смерть наступила более двух суток назад.

Позднее Telegram-канал SHOT сообщил, что мальчик стал жертвой жестокого убийства со стороны отчима и матери. По данным канала, преступление совершили в квартире, после чего женщина попыталась скрыть улики, отнеся голову ребенка в рюкзаке к пруду. Как пишет SHOT, оба подозреваемых злоупотребляли наркотиками, а мать состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Кроме того, следствие возбудило уголовное дело об убийстве. На месте преступления продолжают работать криминалисты и следователи ГСУ СК России по Московской области, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

дети
смерти
родители
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный взрыв прогремел в одном из городов Украины
Суд не смягчил наказание экс-замруководителя Росприроднадзора
Польша сняла блокировку с пропускных пунктов на границе с Белоруссией
Смерть автора песен, крах бизнеса, долги мужа: как живет Татьяна Буланова
Назван срок подписания соглашения между США и Китаем о редкоземах
«Абсолютная ложь»: посольство РФ осудило заявления Брюсселя
Обезврежены десятки фейковых сайтов «Почты России»
Возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка в Подмосковье
Появилась фотография предполагаемой матери-убийцы в Балашихе
Юрист рассказал, как пенсионеры могут уберечь себя от кредита
В Екатеринбурге две легковушки столкнулись на выезде с АЗС
Появились жуткие подробности убийства шестилетнего ребенка в Балашихе
Греция откроет для Украины новый газовый путь
Мерц напомнил об исторической ответственности Германии в День скорби
В Ньюарке неизвестный устроил бойню на улице
Задержан подозреваемый в организации громкого теракта в Индии
Появилось видео массового ДТП на платной трассе в Подмосковье
Найдено тело мальчика, голову которого обнаружили у Гольяновского пруда
В Подмосковье загорелся вагон электрички
Вдова Левкина обратилась к поклонникам на открытии памятника музыканту
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.