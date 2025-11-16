Омбудсмен призвала ограничить доступ к базе детей-сирот

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила ограничить доступ к базе данных детей-сирот, опубликовав в своем Telegram-канале соответствующий пост. По ее мнению, она должна быть доступна только тем, кто прошел обучение в школе приемных родителей и готов взять ребенка. Омбудсмен утверждает, что открытая база данных превращает детей в объекты выбора и умаляет их достоинство.

Момент, который меня очень беспокоит. Это — открытый банк данных детей-сирот, публичная платформа, на которой размещены фотографии детей, которые ищут семью. <...> Мы фактически выставляем детей на витрину, как товары на рынке. Не питомцы, которых мы можем выбрать по внешнему виду, а дети. Живые люди. Это унижает их человеческое достоинство, — говорится в сообщении.

Ярославская подчеркнула, что доступ к базе должен иметь только подготовленный человек, способный предложить ребенку заботу и любовь. По ее мнению, дети сами понимают, что их выбирают по фотографии, и это негативно влияет на их самооценку. Также омбудсмен высказалась против акции «День аиста», когда потенциальные родители знакомятся с детьми, но уходят, не выбрав никого.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб назвал самыми уязвимыми группами населения выпускников школ-интернатов, пожилых людей и инвалидов без родственников, а также матерей-одиночек. Он подчеркнул необходимость обеспечения повышенного внимания и защиты прав именно этих категорий граждан.