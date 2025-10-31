В ОП перечислили самые уязвимые категории населения в России

Самыми уязвимыми группами населения в России являются выпускники школ-интернетов, пожилые и люди с ОВЗ без родственников и матери-одиночки, рассказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. На форуме «Сообщество», посвященном 20-летию Общественной палаты России, он отметил, что именно им требуется повышенное внимание, передает корреспондент NEWS.ru.

Самое главная — это выпускники школ-интернатов, у кого нет близких, родителей. Вторая — наши пожилые люди, инвалиды без родственников. Естественно, это матери одиночки с детьми. Мы должны сделать все для обеспечения их прав, — рассказал он.

Ранее Гриб заявил, что учебным заведениям не стоит в обязательном порядке переводить начало школьных уроков на 09:00. По его словам, учреждениям стоит самостоятельно решить этот вопрос, предварительно проконсультировавшись с родителями.

Замсекретаря ОП России также назвал дискуссионными вопросы начала учебы с девяти утра и закрепления пятидневной учебной недели. Гриб уточнил, что новые меры могут вызвать сложности у школьников в зимний период.