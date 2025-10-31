Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 12:43

В ОП поставили точку в вопросе переноса школьных уроков на девять утра

Замсекретаря ОП выступил против обязательного переноса уроков на девять утра

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учебным заведениям не стоит в обязательном порядке переводить начало школьных уроков на 09:00, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его словам, учреждениям стоит самостоятельно решить этот вопрос, предварительно проконсультировавшись с родителями.

Я бы не поддерживал эту инициативу на данном этапе. Лучше дать больше прав самим учебным заведениям в решении этого вопроса и обязательно консультироваться с родителями о том, как им удобнее, — подчеркнул Гриб.

Замсекретаря ОП России также назвал дискуссионным вопросы начала учебы с девяти утра и закрепления пятидневной учебной недели. Гриб уточнил, что новые меры могут вызвать сложности у школьников в зимний период.

Ранее замсекретаря ОП подчеркнул, что необходимо вернуть изучение обществознания в шестых-седьмых классах. По его словам, эта дисциплина важна для патриотического воспитания и понимания правовых основ школьниками. Гриб добавил, что это несет риски в виде перегрузки учебной программы, но можно было бы добавить обществознание в качестве факультатива.

школы
Общественная палата
дети
уроки
