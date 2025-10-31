В ОП поставили точку в вопросе переноса школьных уроков на девять утра

Учебным заведениям не стоит в обязательном порядке переводить начало школьных уроков на 09:00, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его словам, учреждениям стоит самостоятельно решить этот вопрос, предварительно проконсультировавшись с родителями.
Я бы не поддерживал эту инициативу на данном этапе. Лучше дать больше прав самим учебным заведениям в решении этого вопроса и обязательно консультироваться с родителями о том, как им удобнее, — подчеркнул Гриб.
Замсекретаря ОП России также назвал дискуссионным вопросы начала учебы с девяти утра и закрепления пятидневной учебной недели. Гриб уточнил, что новые меры могут вызвать сложности у школьников в зимний период.
Ранее замсекретаря ОП подчеркнул, что необходимо вернуть изучение обществознания в шестых-седьмых классах. По его словам, эта дисциплина важна для патриотического воспитания и понимания правовых основ школьниками. Гриб добавил, что это несет риски в виде перегрузки учебной программы, но можно было бы добавить обществознание в качестве факультатива.