В ОП поставили точку в вопросе переноса школьных уроков на девять утра

В ОП поставили точку в вопросе переноса школьных уроков на девять утра Замсекретаря ОП выступил против обязательного переноса уроков на девять утра

Учебным заведениям не стоит в обязательном порядке переводить начало школьных уроков на 09:00, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его словам, учреждениям стоит самостоятельно решить этот вопрос, предварительно проконсультировавшись с родителями.

Я бы не поддерживал эту инициативу на данном этапе. Лучше дать больше прав самим учебным заведениям в решении этого вопроса и обязательно консультироваться с родителями о том, как им удобнее, — подчеркнул Гриб.

Замсекретаря ОП России также назвал дискуссионным вопросы начала учебы с девяти утра и закрепления пятидневной учебной недели. Гриб уточнил, что новые меры могут вызвать сложности у школьников в зимний период.

Ранее замсекретаря ОП подчеркнул, что необходимо вернуть изучение обществознания в шестых-седьмых классах. По его словам, эта дисциплина важна для патриотического воспитания и понимания правовых основ школьниками. Гриб добавил, что это несет риски в виде перегрузки учебной программы, но можно было бы добавить обществознание в качестве факультатива.