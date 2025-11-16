Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 21:02

Найдено тело убитого в Гольяновском пруду мальчика

Mash: найденного мертвым мальчика в Гольяновском пруду убил отчим

Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал Mash сообщает, что мальчика, голову которого нашли у Гольяновского пруда, убил его отчим. По данным источника, мать пыталась скрыть преступление и отнесла голову ребенка к водоему, которую позднее обнаружили в рюкзаке.

Как уточняет Mash, само тело спрятали в другой сумке на балконе, от которой также планировали избавиться. По данным Telegram-канала «112», его нашли в Балашихе. Mash пишет, что ребенок проживал с матерью и ее сожителем, о его пропаже сообщила бабушка.

Ранее спасатели завершили поиски останков в пруду, в то время как Следственный комитет установил, что возраст погибшего — 7–10 лет. Как отметили эксперты, на голове погибшего были найдены следы ушиба, отсечения острым предметом и удушения. Преступление могло произойти более двух дней назад.

О случившемся стало известно 16 ноября около 09:30 по московскому времени. Сотрудники, ремонтировавшие территорию у пруда, нашли подозрительный рюкзак и вызвали полицию. На месте работает межрайонный прокурор. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

дети
родители
убийства
расчленения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мерц напомнил об исторической ответственности Германии в День скорби
В Ньюарке неизвестный устроил массовую стрельбу
Задержан подозреваемый в организации громкого теракта в Индии
Появилось видео массового ДТП на платной трассе в Подмосковье
Найдено тело убитого в Гольяновском пруду мальчика
В Подмосковье загорелся вагон электрички
Вдова Левкина обратилась к поклонникам на открытии памятника музыканту
Раскрыто, кому Путин «дал пять» во время концерта в Большом театре
«Чувствую себя Волочковой»: Лещенко нашел в себе «внутреннюю балерину»
Пять украинских БПЛА вошли в воздушное пространство России
В Сети появились кадры обрушения медной шахты в Конго
В Казахстане объявили в розыск известного треш-стримера
Десятки шахтеров погибли при жутком обрушении рудника в Конго
Застуканный за просмотром эротики конгрессмен обвинил в этом Маска
Мизулина отметила опасные тренды в молодежной среде
Разговор будет серьезным: что потребует Макрон у Зеленского в Париже?
Назван предполагаемый отец будущего ребенка Лерчек
Обнаружены неожиданные письма Эпштейна о погибшем Качиньском
Расстегнутая ширинка «удвоила» гонорар Дмитрия Диброва
Атака на Волгоград, побег Зеленского, «звездная» дача Попова: что дальше
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября
Регионы

Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.