Найдено тело убитого в Гольяновском пруду мальчика

Telegram-канал Mash сообщает, что мальчика, голову которого нашли у Гольяновского пруда, убил его отчим. По данным источника, мать пыталась скрыть преступление и отнесла голову ребенка к водоему, которую позднее обнаружили в рюкзаке.

Как уточняет Mash, само тело спрятали в другой сумке на балконе, от которой также планировали избавиться. По данным Telegram-канала «112», его нашли в Балашихе. Mash пишет, что ребенок проживал с матерью и ее сожителем, о его пропаже сообщила бабушка.

Ранее спасатели завершили поиски останков в пруду, в то время как Следственный комитет установил, что возраст погибшего — 7–10 лет. Как отметили эксперты, на голове погибшего были найдены следы ушиба, отсечения острым предметом и удушения. Преступление могло произойти более двух дней назад.

О случившемся стало известно 16 ноября около 09:30 по московскому времени. Сотрудники, ремонтировавшие территорию у пруда, нашли подозрительный рюкзак и вызвали полицию. На месте работает межрайонный прокурор. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».