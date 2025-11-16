Юрист рассказал, как пенсионеры могут уберечь себя от кредита

Пенсионер может заранее обратиться в банк с просьбой ограничить дистанционные операции, уменьшить лимиты переводов, отключить или существенно урезать мобильный банк, заявил юрист Илья Русяев. По его словам, которые передает RT, таким способом пожилой человек может обезопасить себя от взятия кредита и действий мошенников.

В ряде организаций можно просить занести в профиль клиента отметку о необходимости дополнительного разговора с сотрудником перед оформлением кредита. Такие меры основаны на внутренних регламентах банков, но нередко оказываются эффективны именно в момент, когда человек под влиянием злоумышленников действует автоматически и не успевает задуматься, — объяснил Русяев.

По словам юриста, родственники пожилого человека не имеют права самостоятельно вводить какие-либо ограничения финансовых операций без официальной доверенности или статуса опекуна. Однако они могут уведомить банк о возможных рисках и попросить усилить контроль за совершаемыми операциями.

