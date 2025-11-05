Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 19:25

Россиянам объяснили, как обезопасить сделку с недвижимостью

Юрист Русяев: для сделок при покупке недвижимости следует привлекать нотариуса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские покупатели квартир могут лишиться уже оплаченного жилья через суд по искам о «пороках воли» прежних владельцев, сообщил RT юрист Илья Русяев. Для минимизации рисков он посоветовал привлекать нотариуса и использовать специальные финансовые инструменты.

Верховный суд в обзорах настаивает на том же: без выяснения воли и добросовестности упрощенных решений быть не должно, — добавил специалист.

Как пояснил эксперт, возврат собственности не происходит автоматически даже при доказанных манипуляциях недобросовестных посредников. Суд обязан установить, была ли у продавца действительная воля на сделку и проявил ли покупатель должную осмотрительность, пояснил он.

К мерам, демонстрирующим осмотрительность, юрист отнес расчеты через аккредитив или депозит нотариуса, которые гарантируют перевод денег только после регистрации права. Также, по словам Русяева, критически важна проверка истории объекта по свежей выписке из ЕГРН и документов о происхождении права продавца на недвижимость.

Ранее эксперт по недвижимости Константин Анохин заявил, что в России растет количество «токсичных» квартир с пожилыми собственниками, которые невозможно продать из-за возраста владельца. По его словам, риелторы все чаще отказываются от работы с лотами, принадлежащими женщинам старше 60 лет.

юристы
сделки
квартиры
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
До 1 млн рублей: кому положена максимальная выплата по беременности и родам
Сальдо отреагировал на визит Джоли в Херсон
Сгоревшая семья и маньяк с простреленными ногами: главные ЧП дня
Женщина оказалась в реанимации после дешевого препарата для похудения
Основатель Clube da Esquina умер после тяжелой болезни
Друг Уильяма и Кейт Миддлтон трагически погиб в Лондоне
Медведев объяснил, кто вынудил Россию задуматься о ядерных испытаниях
Анджелина Джоли приехала в Херсон: что она там делает, заплатили ли ей
Москвичке продали вместо курицы нечто совершенно иное
«Угроза распространения»: трехэтажный склад загорелся в Ростове-на-Дону
Россиянам объяснили, как обезопасить сделку с недвижимостью
Вырваться из котла не получилось: наступление ВС РФ в Покровске 5 ноября
В семье Николаева раскрыли дату и место его похорон
Политолог ответил, что может остановить эскалацию Запада в отношении России
Медведев вышел из депрессии после Шанхая
В России рухнули продажи популярной автомобильной марки
Грибной сезон в Подмосковье не закончится до конца февраля
Стала известна судьба Виктории Бекхэм после посвящения мужа в рыцари
В Австралии запретят детям пользоваться популярными соцсетями
Ученые обнаружили в организме человека необычного защитника от рака
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.