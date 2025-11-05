Россиянам объяснили, как обезопасить сделку с недвижимостью Юрист Русяев: для сделок при покупке недвижимости следует привлекать нотариуса

Российские покупатели квартир могут лишиться уже оплаченного жилья через суд по искам о «пороках воли» прежних владельцев, сообщил RT юрист Илья Русяев. Для минимизации рисков он посоветовал привлекать нотариуса и использовать специальные финансовые инструменты.

Верховный суд в обзорах настаивает на том же: без выяснения воли и добросовестности упрощенных решений быть не должно, — добавил специалист.

Как пояснил эксперт, возврат собственности не происходит автоматически даже при доказанных манипуляциях недобросовестных посредников. Суд обязан установить, была ли у продавца действительная воля на сделку и проявил ли покупатель должную осмотрительность, пояснил он.

К мерам, демонстрирующим осмотрительность, юрист отнес расчеты через аккредитив или депозит нотариуса, которые гарантируют перевод денег только после регистрации права. Также, по словам Русяева, критически важна проверка истории объекта по свежей выписке из ЕГРН и документов о происхождении права продавца на недвижимость.

Ранее эксперт по недвижимости Константин Анохин заявил, что в России растет количество «токсичных» квартир с пожилыми собственниками, которые невозможно продать из-за возраста владельца. По его словам, риелторы все чаще отказываются от работы с лотами, принадлежащими женщинам старше 60 лет.