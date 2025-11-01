В России растет число «токсичных» квартир

В России растет количество «токсичных» квартир с пожилыми собственниками, которые невозможно продать из-за возраста владельца, сообщил эксперт по недвижимости Константин Анохин в беседе с Lenta.ru. По его словам, риелторы все чаще отказываются от работы с лотами, принадлежащими женщинам старше 60 лет.

Покупатели даже не рассматривают подобные варианты. На рынке это уже называют «бабка-террор»: риск потерять жилье через суд отпугивает всех участников сделки, — пояснил эксперт.

Анохин отметил, что ситуация связана с громкими случаями, когда покупатели теряли квартиры после заявлений бывших собственниц о продаже под давлением мошенников. По его мнению, решением может стать создание нового страхового продукта, который защитит обе стороны сделки от возможных судебных разбирательств.

Ранее риелтор Наталья Перескокова рассказала, что рост мошенничества на рынке недвижимости в России может быть связан с действиями украинских злоумышленников. По ее словам, многочисленные сообщения о том, что граждане баррикадируются в проданных квартирах, не являются пиар-акциями застройщиков.