Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 17:16

В России растет число «токсичных» квартир

Эксперт Анохин: риелторы отказываются от сделок с квартирами пенсионеров

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В России растет количество «токсичных» квартир с пожилыми собственниками, которые невозможно продать из-за возраста владельца, сообщил эксперт по недвижимости Константин Анохин в беседе с Lenta.ru. По его словам, риелторы все чаще отказываются от работы с лотами, принадлежащими женщинам старше 60 лет.

Покупатели даже не рассматривают подобные варианты. На рынке это уже называют «бабка-террор»: риск потерять жилье через суд отпугивает всех участников сделки, — пояснил эксперт.

Анохин отметил, что ситуация связана с громкими случаями, когда покупатели теряли квартиры после заявлений бывших собственниц о продаже под давлением мошенников. По его мнению, решением может стать создание нового страхового продукта, который защитит обе стороны сделки от возможных судебных разбирательств.

Ранее риелтор Наталья Перескокова рассказала, что рост мошенничества на рынке недвижимости в России может быть связан с действиями украинских злоумышленников. По ее словам, многочисленные сообщения о том, что граждане баррикадируются в проданных квартирах, не являются пиар-акциями застройщиков.

риелторы
собственники
Россия
пенсионеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова назвала кредиты ЕС Киеву спонсированием терроризма
Роман с Акиньшиной, суд, тур по России: куда пропал актер Данила Козловский
Труп без головы и две мертвые девочки: главные ЧП недели
Россиянам объяснили, как отличить дипфейк от реальности
Американец умер в попытках похудеть
Фанат «Реала» погиб после удара Мбаппе мимо ворот
Шестилетний мальчик выстрелил в учительницу в школьном кабинете
Водитель внедорожника влетел в водоем и утонул
Дочь «воскресшего» на свадьбе бизнесмена предстанет перед судом
Захарова ответила на сообщения об одобрении Пентагоном поставок Tomahawk
Россиянка продала квартиру и «подарила» мошенникам почти 5 млн рублей
Около 17 млн россиян получили выплаты ко Дню народного единства
В Дагестане примут особенные меры после массового отравления детей
В МИД рассказали о реакции Запада на испытания «Буревестника»
Раскрыты детали разгрома спецназа ГУР под Красноармейском
Мошенники изобрели новую схему в разгар осеннего призыва
Россиянам рассказали, как им оплатят работу 1 ноября
Лидер сборной по гимнастике заявила, что возвращается в спорт после травмы
Военкор заметил тревожную тенденцию после угроз США в адрес Венесуэлы
«Картина салом на холсте»: Захарова оценила фото Зеленского с военными
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.