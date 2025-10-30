Названа возможная причина участившихся случаев обмана при покупке квартир

Рост мошенничества на рынке недвижимости в России может быть связан с действиями украинских злоумышленников, заявила NEWS.ru риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. По ее словам, многочисленные сообщения о том, что граждане баррикадируются в проданных квартирах, не являются пиар-акциями застройщиков. Она отметила, что такие действия — это настоящее преступление, от которого страдают обычные люди.

Почему сейчас стало столько случаев мошенничества? Потому что идут боевые действия на Украине, и мошеннические действия исходят оттуда. Они направлены на обман людей и получение прибыли. Я тоже слышала такие предположения, [что случаи, когда граждане баррикадируются в проданных квартирах, — это пиар-кампания застройщиков]. Но на самом деле это мошеннические действия и не пиар-акции. Это не черный пиар, а именно мошенничество. Я не знаю, кто за этим стоит, но страдают обычные люди. Возможно, это делается для того, чтобы запугать граждан, — пояснила Перескокова.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы целый год не могла попасть в купленную квартиру, так как там забаррикадировалась бывшая хозяйка. Жилье удалось освободить, однако продавец теперь добивается признания сделки недействительной.